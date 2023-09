Nonostante il silenzio assordante e la calma apparente c’è grande fermento in casa Honda. Il settimo posto di Marc Marquez nella MotoGP Sprint di Motegi non è certo un risultato soddisfacente, ma serve tempo per ritornare ai vecchi fasto gloriosi. Da Misano si sono viste facce nuove nel box, con ingegneri anche ex F.1, il direttore tecnico Shinichi Kokubu è saltato, solo ad inizio stagione aveva preso il posto di Takeo Yokohama. Intanto l’otto volte campione del mondo lascia fan e media col fiato sospeso sul suo futuro.

Marquez oscilla tra Honda e Gresini

Da settimane Marc Marquez ha dato inizio ad un lungo tira e molla. Quando sembra ormai fatto il passaggio in Gresini Racing lancia qualche parolina che sembra promettere fedeltà alla Honda. Si vive una fase di stallo che tiene sulle spine in tanti. A cominciare da Fabio Di Giannantonio, che ancora non sa se continuerà a correre in MotoGP nel 2024, fino al team LCR di Lucio Cecchinello, che rischia di veder migrare il neo acquisto Johann Zarco nel team factory, qualora Marquez dovesse andare via.

In Gresini sono pronti ad accogliere il fenomeno di Cervera, ma lo strappo definitivo con HRC non c’è ancora stato. Dal luglio 2020 ad oggi ha vissuto un autentico calvario, tra diversi infortuni e problemi tecnici mai risolti. L’obiettivo è eguagliare i nove titoli di Valentino Rossi e superata la soglia dei 30 anni il tempo stringe. Non c’è più spazio per le attese. Nel 2025 il suo futuro sarà quasi certamente legato alla KTM, resta il dubbio su cosa accadrà il prossimo anno. La Ducati Desmosedici è la moto del momento, come dimostrano anche le prestazioni di suo fratello Alex, con il team Gresini, e di Marco Bezzecchi, con VR46. In sella ad una GP23 Marc Marquez potrebbe ritornare ad essere protagonista del Mondiale, ma Honda sta facendo di tutto per blindarlo fino a fine contratto.

I timori della Ducati

Sebbene un fuoriclasse del suo calibro faccia comodo a tutti, non manca chi in Ducati vede Marc come un fattore di squilibrio. La sua scomoda presenza potrebbe creare disarmonia nell’orbita di Borgo Panigale. Il #93 non ha mai fatto mistero di pensare solo a se stesso, non ha nessun rapporto con i piloti VR46, né con gli altri eventuali compagni di marca, quindi difficilmente sarebbe utile alla causa. Inoltre potrebbe assimilare nozioni importanti sulla Desmosedici nel 2024, che inevitabilmente porterebbe con sé alla KTM nel 2025. Quindi… una situazione molto delicata e per nulla facile da sbrogliare.

HRC guarda al futuro

Il trasferimento di Marc Marquez in Ducati Gresini e successivamente in KTM porterebbe con sé degli strascichi di non poco conto. Perché a quel punto la Honda dovrebbe trovare un valido sostituto per la stagione MotoGP 2025 (nel 2024 verrebbe rimpiazzato da Zarco). Secondo alcune voci del paddock HRC avrebbe messo gli occhi su Maverick Vinales e Massimo Rivola, ma per adesso nulla di ufficiale. Almeno fino a quando il campione di Cervera non ufficializzerà l’addio alla Casa dell’Ala dorata. Solo dopo inizierà un effetto domino della potenza di uno tsunami.

Marquez 7° nella Sprint di Motegi

Intanto il campionato 2023 va avanti e si avvia verso l’epilogo finale. A Motegi Marc Marquez ha chiuso al settimo posto, i problemi della RC213V si riconfermano anche sul tracciato di casa. “È stato un sabato solido. Siamo riusciti a passare alla Q2 e a raggiungere il terzo posto, che era l’obiettivo. Sono partito con entusiasmo ma, come succede negli sprint, dal quarto giro in poi la gomma ha cominciato a cadere e le altre hanno resistito un po’ di più“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon