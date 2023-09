MotoGP Motegi: Martin pole da record, Bezzecchi che botto

Un giro da record assoluto per assicurarsi la pole position in Motegi. Ci pensa Jorge Martin, inarrestabile ed ormai perfettamente a posto con la sua Ducati, come dimostra il risultato odierno in Q2. Non un turno felice invece per Marco Bezzecchi, subito protagonista di un incidente ad alta velocità senza conseguenze, KTM invece impedisce la prima fila tutta rossa con Jack Miller. La cronaca dei due turni di qualifiche a Motegi.

MotoGP Q1: Yamaha non passa

Tutti i piloti dei marchi giapponesi sono in questo primo turno di qualifiche. Un’altra dimostrazione delle difficoltà di Honda e Yamaha, stavolta proprio in casa… Ma i rispettivi uomini di punta, Marc Marquez e Fabio Quartararo, passano al comando della sessione, prendendosi provvisoriamente le prime due posizioni utili. Proprio loro due lasceranno poi i box in tandem per gli ultimi tentativi, ma nessuno dei due farà meglio. Meglio detto, sul finale Quartararo si vede cancellare un giro buono per limiti di pista. Dietro di loro invece migliorano, su tutti Raul Fernandez salito al 2° posto, ci prova pure Joan Mir, prima però di una scivolata. L’assalto finale mantiene Marquez davanti, Augusto Fernandez è vicinissimo ma 3°, Quartararo invece chiude 4°: nessuna Yamaha nel secondo turno di qualifiche MotoGP.

Q2: Martin spicca il volo

Una sola moto giapponese in Q2 in casa, quella di Marc Marquez, ma non inizia bene invece Marco Bezzecchi, protagonista di una caduta ad alta velocità alla curva 12 nel giro d’uscita. Si rialza senza problemi e corre al box per prendere la seconda moto, mentre Martin vola presto al comando della classifica, stampando poco dopo anche il nuovo record assoluto per la MotoGP. Brad Binder ha potuto festeggiare poco, l’alfiere Pramac Ducati lima sensibilmente il tempo (291 millesimi!) e si piazza in vetta. E lì rimarrà, nessuno riuscirà a fare meglio, quindi la pole è sua. L’iridato MotoGP in carica e Jack Miller (festeggiato al parco chiuso anche dagli uomini Ducati) completano la prima fila.

Foto: Valter Magatti