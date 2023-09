MotoGP Motegi, Prove 2: Top 5 tutta Ducati e KTM

Ultima sessione prima delle qualifiche, comanda una Ducati. Marco Bezzecchi è il riferimento delle Prove Libere 2 a Motegi, un miglior tempo realizzato con gomme usate, stesso discorso per l’iridato MotoGP Francesco Bagnaia che lo segue. Due marchi comandano la top 5 del turno, l’altro è KTM con Jack Miller e Brad Binder. Fabio Di Giannantonio continua a farsi vedere in alto nonostante i problemi alla spalla. Ecco com’è andata l’ultima sessione della classe regina.

MotoGP Prove 2

Già decisi i dieci piloti che accedono direttamente alla Q2 (la classifica), ora si continua a lavorare in ottica Sprint e gara, ripartendo dal lavoro e dai tempi fatti in particolare nelle Prove 1. Con un Quartararo più dolorante a caviglia e collo dopo l’incidente di ieri (i dettagli), mentre Rins s’è fermato ed è subentrato in corsa il tester Honda Stefan Bradl. Grande attenzione poi per KTM ed il suo telaio in fibra di carbonio, quello con cui Brad Binder ha polverizzato il record assoluto della MotoGP nel corso della prima giornata a Motegi. Ma emergono le Ducati, in particolare Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, anche se non a passo di record, con la KTM di Jack Miller a ruota.

Prove 2/combinata

Foto: Mooney VR46 Racing Team