Moto2 Motegi, Prove 3: Chantra a passo di marcia, Arbolino risale

Ad appena 17 millesimi dal record di Johann Zarco. Somkiat Chantra si conferma anche in questa terza ed ultima sessione di prove, guadagnandosi la Q2 diretta con il miglior tempo del fine settimana. Lo segue il compagno di box e beniamino di casa Ai Ogura nonostante un incidente finale, terza piazza per il leader Moto2 Pedro Acosta. Dennis Foggia si conferma, Tony Arbolino risale in quest’ultimo turno: ecco com’è andata a Motegi.

Moto2 Prove 3

Si riparte da Somkiat Chantra al comando, con Arbolino invece al momento fuori dalla zona Q2 (i tempi). Cominciamo a vedere presto qualche cambiamento, da segnalare però anche l’incidente di Surra alla curva 10. Arriverà anche la seconda caduta del weekend per Casadei, stavolta alla curva 1, stesso punto in cui in seguito cadrà anche Lopez. Ultimi incidentati della lista saranno l’eroe di casa Ogura e Dixon, tutti fuori quindi dall’assalto finale al miglior tempo in ottica Q2. Ecco però che all’ultimo ricompare Somkiat Chantra, nuovamente a passo di record, sfiorandolo davvero di un soffio. Resiste il miglior crono del bicampione Moto2 Zarco, ma il pilota thailandese chiude ancora una volta davanti, seguito dal compagno di squadra e da Acosta. Buone notizie per Arbolino, che si prende la Q2 diretta grazie ai risultati di questa sessione.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: Honda Team Asia