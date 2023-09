Sembrava in grado di entrare nei 10, invece ecco l’incidente. Fabio Quartararo non è uscito del tutto illeso dalla forte caduta ad alta velocità avvenuta nel corso delle Prove utili in ottica qualifiche, causata da un problema tecnico ai freni. Ha infatti riportato una distorsione alla caviglia destra ed accusa dolori al collo, ma a conti fatti è andata anche bene… Domani però certo non sarà tutto scomparso, una difficoltà in più quindi per Quartararo in questo weekend casalingo per Yamaha. Già problematico, nella top 10 del turno ci sono solo piloti schierati dai tre marchi europei in MotoGP!

Quartararo fuori dalla Q2

“Abbiamo avuto un problema col freno anteriore per tutti i giri”. Fabio Quartararo spiega così le difficoltà con la sua M1, sfociate poi in quell’incidente ad alta velocità alla curva 6 a circa 13 minuti dalla fine della sessione più lunga ed importante del venerdì di GP. Subito lo vediamo tenersi la caviglia destra, ma riesce poi a rialzarsi e, pur zoppicante, a tornare al box, da dove riparte poco dopo con la seconda moto. In quel momento era ancora in top 10, in seguito non riuscirà più a migliorarsi e quindi scivolerà sempre più indietro, finendo inevitabilmente fuori dalla zona valida per la Q2.

“Sono stato fortunato”

I successivi controlli al Centro Medico non hanno mostrato lesioni tanto serie da fermarlo ma, come accennato, Quartararo non è perfettamente a posto. “Ho una distorsione ad una caviglia e dolori al collo” ha ammesso il pilota Yamaha in seguito. Non sarà semplice sul piano fisico e lo sa bene: “Il giorno dopo un incidente del genere il corpo è abbastanza dolorante. Alla fine però sono stato fortunato.” Non l’unico punto dolente alla fine del venerdì di prove. “Come passo siamo tra i migliori, ma quando mettiamo la gomma nuova non facciamo passi avanti. È abbastanza frustrante” ha concluso Quartararo. Nuovo GP, ma sempre gli stessi problemi per il pilota francese e la sua M1.

Luckly nothing broken after fast crash close to 200km/h. Our pace looks great but couldn’t make it to the Q2. We will try again tomorrow 🙏🏼 pic.twitter.com/nTSWNYtMlO — Fabio Quartararo (@FabioQ20) September 29, 2023

Foto: motogp.com