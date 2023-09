MotoGP, Bezzecchi non si accontenta: “Pensavo di essere più veloce”

Dopo la vittoria in India, ora Marco Bezzecchi ha l’aspettativa di fare molto bene anche in Giappone. Ha chiuso la sessione di Prove MotoGP con il quinto tempo, conquistando così l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche, un obiettivo sempre importante in vista di sabato. Nell’ultima sessione di libere cercherà di mettersi più a posto sia sul giro secco sia sul passo gara, dato che anche gli avversari non staranno a guardare.

MotoGP Giappone, Bezzecchi vuole di più

Bezzecchi a fine giornata a tracciato il bilancio di come sono andate le cose oggi a Motegi: “L’obiettivo era entrare direttamente in Q2 e quindi non posso lamentarmi. Con le gomme mi sarei aspettato di essere un po’ più veloce, ma comunque lo sono stato abbastanza. Devo migliorare un po’, in particolare in frenata. Dobbiamo lavorare su questo per domani“.

Il pilota del team Mooney VR46 Racing non è per niente insoddisfatto: “No, mi aspettavo solo un po’ più velocità con gomma morbida. Ho chiuso quinto e neanche molto distante. Ma sai com’è, vuoi sempre di più… Per le qualifiche sono fiducioso“.

Attenzione alla KTM e alla pioggia

Il miglior tempo di giornata è stato siglato da Brad Binder, che con la KTM ha anche stabilito il nuovo record della pista. Bezzecchi non lo sottovaluta affatto: “Binder è il più forte in questo momento, ma anche Martin è molto veloce in termini di passo. Pecco è stato molto rapido con gomma morbida, però non so quanto lo sia stato a livello di ritmo. Credo che Binder sia il più forte adesso“.

Non è esclusa la pioggia per sabato, il pilota riminese vorrebbe evitarla: “Fa troppo freddo, preferirei correre sull’asciutto. Comunque sarà lo stesso per tutti, mi adatterò a guidare nelle condizioni che troveremo“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team