Superbike, Axel Bassani con Kawasaki nel 2024: è ufficiale

Dopo l’annuncio della separazione con il team Motocorsa, è arrivato anche quello inerente la firma di Axel Bassani con il Kawasaki Racing Team. Ora è ufficiale: nel 2024 sarà il pilota veneto a sostituire Jonathan Rea, che invece ha firmato un biennale con Yamaha.

Voleva correre per una squadra ufficiale ed è stato accontentato. Quella Kawasaki non è la migliore della griglia, però per lui rappresenta una bella sfida e ha tutte le intenzioni di vincerla affermandosi come un top rider del WorldSBK. Dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta alla Ninja ZX-10RR, moto molto diversa dalla sua attuale Ducati Panigale V4 R.

Superbike, Bassani sposa il progetto Kawasaki

Bassani è entusiasta della nuova avventura: “Sono davvero felice per l’importante opportunità che la Kawasaki mi sta offrendo. Darò il meglio di me dentro e fuori dalla pista per ottenere i migliori risultati possibili, sperando di regalare a tutti gli appassionati Kawasaki grandi emozioni e soddisfazioni! Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici fatti e Lorenzo Mauri per il percorso intrapreso insieme che mi ha permesso di distinguermi in questi anni. Ci vediamo presto in pista“.

Anche il team manager Guim Roda ha commentato la notizia: “La nostra strategia per il 2024 è stata fissata mesi fa, ma la mossa di Rea ci ha fatto ripensare la logica organizzativa di KRT. Abbiamo parlato internamente con KMC e la decisione è stata quella di prendere un pilota più giovane con il potenziale per vincere gare e che sapesse sfruttare tutta l’esperienza KRT. La sua immagine è fresca, sincera, divertente e ha molto potenziale per rappresentare l’immagine di Kawasaki nel mondo. Alex Lowes dovrà ora mettere a frutto tutta la sua esperienza, mentre Axel avrà un po’ di tempo per imparare. Siamo molto soddisfatti della struttura che abbiamo proposto per il 2024 e siamo molto motivati ​​a goderci le corse e sfruttare gli aspetti migliori della Ninja ZX-10RR. Spero che i fan si divertano la prossima stagione con l’ultimo progetto a cui stiamo lavorando“.

Foto: Kawasaki Racing