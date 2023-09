British Superbike in pista a Donington: debutta Canepa

Per il penultimo appuntamento stagionale il British Superbike fa capolino a Donington Park con un’avvincente situazione in classifica, testimoniata dal misero mezzo punto (!) di distacco tra Glenn Irwin e Tommy Bridewell al comando della generale. Non è tuttavia solo la sfida per il titolo 2023 tra le tematiche d’interesse di un weekend che riporta in pista un motociclista italiano al via del BSB, quel Niccolò Canepa che ha concluso al sedicesimo posto nella combinata delle prove libere del venerdì.

DEBUTTO DI CANEPA NEL BRITISH SUPERBIKE

Decimo nostro portabandiera nella storia a correre nel BSB, Niccolò Canepa ha esordito con la seconda R1 di McAMS Yamaha fermando i cronometri sull’1’29″028, 1″1 dal miglior tempo siglato da Kyle Ryde (1’27″906). Il due volte Campione del Mondo Endurance si è migliorato di 1″ rispetto all’1’30″070 siglato nell’inaugurale sessione, dovendo tuttavia domani passare per il Q1 al fine di ambire ad un posto tra i 18 eletti complessivi del decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali.

YAMAHA IN GRAN SPOLVERO

Chiaramente Niccolò Canepa ha ampi margini di miglioramento, ancor più in uno schieramento con i primi 13 piloti racchiusi in meno di 1″. Là davanti figurano le R1 di OMG Racing, futuro team di riferimento Yamaha UK per il 2024 (e Campione 2022 con Bradley Ray) a dettare il passo con il già menzionato Kyle Ryde a precedere di 49 millesimi Ryan Vickers. In terza posizione il capo-classifica di campionato Glenn Irwin (BeerMonster PBM Ducati), chiude undicesimo e si qualifica per il Q2 Tommy Bridewell.

DOMANI QUALIFICHE E GARA 1

In una graduatoria che proietta Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) al quarto posto seguito da Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad) e dal sempre più convincente Charlie Nesbitt (Hawk Honda), domani si prospetta un’infuocata qualifica che determinerà lo schieramento della prima di tre gare in programma alle 16:30 locali, le 17:30 italiane.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park, Classifica Prove Libere 1+2

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’27.906

2- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.049

3- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.124

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.219

5- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.346

6- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.365

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.444

8- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.618

9- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.653

10- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.698

11- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.745

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.770

13- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.918

14- Davey Todd – Milwaukee BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.027

15- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.037

16- Niccolò Canepa – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.122

17- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.127

18- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.183

19- Alex Olsen – Cumins by Team IWR Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.351

20- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.498

21- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.804

22- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.968

23- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.987

24- Franco Bourne – Marvel HCL Motorsport – Honda CBR 1000RR-R – + 2.642

25- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.983

26- Brayden Elliott – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.086

27- Michael Dunlop – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.182