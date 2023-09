Per gran parte del pomeriggio Bulega non si era schiodato da lassù in cima, come molto spesso in questa travolgente avventura Supersport. All’ultimo Jorge Navarro e Yari Montella gli sono balzati davanti, ma l’assalto finale non modifica il quadro di un week end che potrebbe sancire l’epilogo della categoria cadetta delle derivate alla serie. Nicolò parte con 85 punti di vantaggio su Stefano Manzi, quando ne restano 100 in palio nelle quattro sfide che restano fra Portimao e Jerez, il 28-29 ottobre. Dunque il traguardo è a portata di mano. Contro un Manzi così veloce, è difficile che il Mondiale vada in archivio questo sabato in gara 1, più probabile che sia decisiva la corsa della domenica. Sempre al netto di sorprese imprevedibili, ovviamente. Intanto Bulega archivia il venerdi pagando distacchi infinitesimali dai due davanti.

Manzi non molla, Dalla Porta si scalda

Manzi ha chiuso la giornata in sesta posizione, ma la classifica è da prendere con le molle, perchè nel finale c’è stata una marea di cancellazioni di giri veloci causa bandiere gialle in pista. La lotteria ha premiato Jorge Navarro, che guida la seconda Yamaha Ten Kate, la squadra di Manzi. Squillo di tromba per Lorenzo Dalla Porta, autore del quinto tempo: l’ex iridato comincia ad andare forte anche con la 600! Il processo di adattamento va avanti fra alti e bassi, com’era ipotizzabile. Ma fra qui e Jerez, tracciati da GP che quindi conosce bene, il toscano può farci vedere se nel 2024 potrebbe essere fra i top rider.

Andrea Migno a scuola

Ormai la Supersport è diventata la zattera di salvataggio di ragazzi ancora veloci ma che non trovano più sbocchi nel Motomondiale. Dopo Dalla Porta, sbarcato a luglio sulla Yamaha Evan Bros, adesso è la volta di Andrea Migno. Pur di non stare a casa a commentare le gare in TV, l’ex Moto3 si è rimesso in gioco accettando una sfida improba, cioè guidare la Honda CBR-RR del team Mie. Stiamo parlando dell’ultima moto del lotto, con la quale lo scozzese Tarran Mackenzie ha vinto una gara, a Most, ma solo perchè c’erano condizioni meteo irripetibili. L’inizio, considerando tutto, non è stato malvagio: Migno ha preso solo sei decimi dall’ex campione BSB, che guida questa moto da quasi un anno. Qui gli orari della Supersport a Portimao.

Foto: Instagram