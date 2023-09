È arrivato l’annuncio dell’addio di Axel Bassani al team Motocorsa Racing al termine della stagione Superbike 2023. Dopo tre stagioni ottime insieme, le parti si divideranno. Il pilota veneto passerà al Kawasaki Racing Team al posto di Jonathan Rea. Sarà interessante vedere chi lo sostituirà nella squadra di Lorenzo Mauri. I pretendenti sono stati, ma alla fine la lista si è ridotta a Loris Baz e Phillip Oettl, che proveranno la Panigale V4 R della formazione lecchese a Jerez due giorni dopo la fine del Mondiale. L’annuncio di Motocorsa è un pò sorprendente, perchè non è stato coordinato con l’analoga operazione che dovrà compiere Kawasaki Racing Team, come di norma avviene. L’accordo è fatto da settimane, ma deve ancora finire tutto il giro buracratico di approvazioni da parte della complessa struttura giapponese. Lorenzo Mauri non ha aspettato, forse per avere più campo libero nelle trattative ’24.

Superbike, Bassani e Motocorsa si diranno addio

Questo il comunicato ufficiale diramato dal team Motocorsa Racing: “Al termine della stagione 2023 Axel Bassani lascerà il team Motocorsa racing. L’intero staff Motocorsa Racing e tutti gli sponsor vogliono ringraziare il nostro portacolori per i meravigliosi anni trascorsi insieme e i risultati conseguiti. Il nostro obiettivo della stagione 2023 rimane quello di bissare il successo ottenuto nel 2022 con il conseguimento del titolo mondiale Best Independent. Tutta la famiglia Motocorsa ringrazia Axel per l’abnegazione e professionalità nel lavoro svolto in questi 3 anni di reciproche soddisfazioni. È con tutto il cuore che gli auguriamo un futuro colmo di successi. Rimarrà comunque parte della nostra famiglia e un pezzo del nostro cuore se ne va con lui. GRAZIE AXEL“.

Ovviamente, non potevano mancare le parole di gratitudine da parte di Bassani: “È stata per me una decisione molto sofferta lasciare Motocorsa che per me è stata come una famiglia, ma era giusto tentare questa esperienza. Ci tengo a ringraziare tutte ma proprio tutte le persone dello staff Motocorsa che hanno collaborato con me in questa esperienza professionale. Un ringraziamento speciale che faccio veramente con il cuore va a Lorenzo Mauri che ha creduto in me fin dal primo secondo e grazie a questa sua intuizione siamo riusciti a portare il team nella posizione in cui attualmente si trova. Tutta la famiglia Motocorsa Racing rimarrà sempre parte del mio cuore“.

Foto: Motocorsa Racing