Axel Bassani corona il suo sogno, correre il Mondiale Superbike da pilota ufficiale. Com’era nell’aria, nel 2024 salirà sulla Kawasaki ZX-10R che per nove stagioni è stata guidata da Sua Maesta Jonathan Rea. Il ragazzo di Feltre, 24 anni, affianca il confermato Alex Lowes. La firma, per la verità, non è ancora posta, perchè la ratifica dovrà arrivare direttamente da Akashi, e com’è noto i giapponesi hanno tempi lunghi. Ma l’accordo è fatto.

Il salto di qualità

Ha debuttato in Superbike nel 2021, con la piccola formazione Motocorsa dell’ex pilota Lorenzo Mauri. Con la Ducati è andato subito forte, scalando posizioni sempre più prepotentemente. In tutto ha all’attivo 98 partenze, con sei presenze sul podio: due secondi e quattro terzi posti. Manca la vittoria, ma contro giganti come Bautista, Toprak e Rea, che oltre ad essere ultraveloci hanno anche autentiche corazzate tecniche alle spalle, per un privato vincere oggi è difficilissimo. Bisogna sfruttare l’occasione, e un paio di volte il riccioluto Axel ci è arrivato vicino un palmo. In KRT arriva sulla scia di grandissimi campioni, come Tom Sykes, iridato 2013, e appunto Jonathan Rea. Ragazzi che prima di arrivare in Kawasaki andavano già fortissimo, ma che solo con la verdona hanno cominciato a cogliere i frutti del loro talento. Speriamo che Bassani segua le stesse orme, il potenziale l’ha fatto intravedere, eccome.

Rinaldi in Motocorsa?

L’affare Bassani-Kawasaki completa lo schieramento delle squadre ufficiali, ormai tutte al completo. Gli unici annunci che mancano sono sul fronte BMW, che affiderà i due posti nel team interno a Razgatlioglu e van der Mark e le due selle in Bonovo a Redding e Gerloff, ovviamente salvo ripensamenti dell’ultima ora. Axel libera il posto in Motocorsa, che potrebbe toccare a Michael Rinaldi. Il riminese è un gran bel pilota, e ha già gareggiato da pilota satellite in Go Eleven, con cui ha festeggiato la prima delle sue quattro vittorie ad Aragon nel 2020. Ad agevolare la trattativa è anche la dote Aruba che il riminese si porta dietro. Stefano Cecconi, amministratore delegato della IT italiana nonchè titolare del team Ducati Factory, è un grande estimatore di Rinaldi e non lo lascerà solo in questa nuova avventura.

Opzione Honda HRC

Rinaldi potrebbe avere anche una possibilità in Honda HRC, qualora il risico Marquez-Gresini liberasse il posto di Iker Lecuona, in quel caso destinato al team LCR al posto di Zarco promosso in HRC. A livello tecnico però non c’è paragone: Motocorsa ha una Ducati potenzialmente da podio, come ampiamente dimostrato da Bassani. In Honda HRC però le condizioni economiche sarebbero ben più vantaggiose. Un rebus comunque piacevole da risolvere per Michael.

