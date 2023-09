MotoGP Misano, Bezzecchi: “La mano mi ha un po’ condizionato”

Ottimo secondo posto per Marco Bezzecchi nella sprint race MotoGP a Misano Adriatico. Superato al via da Pecco Bagnaia, ha poi approfittato di un errore dell’amico per riprendersi la posizione e provare a riprendere Jorge Martin. Si è portato fino a 5-6 decimi dallo spagnolo, però gli è mancato qualcosa per insidiarlo davvero. Può comunque essere soddisfatto, anche perché con il dolore alla mano sinistra non era affatto semplice guidare.

MotoGP Misano, Bezzecchi contento del risultato finale

Bezzecchi al termine della gara sprint ha parlato della sua performance odierna ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “In partenza problema ho avuto un problema con l’abbassatore, non si è sganciato e ho perso un po’, poi sono andato sotto a Martin. Successivamente ho iniziato un po’ a faticare soprattutto nel T1, non ero più precisissimo e commettevo qualche errore. Per questo ogni tanto lui andava via e ogni tanto mi avvicinavo. Io guardavo lui solo per scappare da quelli dietro, sapevo che sarebbe stato un po’ più veloce. Alla fine sono contento per come è andata, ora speriamo bene domani“.

Al pilota del team Mooney VR46 è stato chiesto quanto lo abbia condizionato il fatto di avere la mano sinistra non in condizioni perfette: “Tutti gli errori che ho commesso sono iniziati quando ha iniziato a farmi male la mano, soprattutto nei cambi di direzione. Ho iniziato a faticare, a volte sbagliavo e andavo un po’ lungo. Non ero precisissimo. Un po’ mi ha condizionato. Comunque Jorge è stato velocissimo, io non so come sarebbe andata con la mano a posto. Purtroppo in questo weekend ho sempre girato con la mano dolorante. In ogni caso, sono contento“.

Il romagnolo ha poi spiegato cosa è successo con l’abbassatore al via della corsa e come sia riuscito a risolvere il problema: “Sono partito forte, solo che quando Jorge mi ha chiuso alla prima curva non ho staccato come avrei voluto e quindi non ho frenato abbastanza per farlo sganciare. Dopo alla 2 ci ho provato staccando forte, ma non si è sganciato di nuovo. Poi alla 4 si è sganciato per fortuna, però avevo già perso un po’. Comunque sono venuto su forte poi“.

Foto: Valter Magatti