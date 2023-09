Dominio Ducati nella MotoGP Sprint a Misano, podio tutto rosso per la mini-gara del sabato. Jorge Martin parte dalla pole e fugge, Marco Bezzecchi ci prova, ma l’attenzione è per il terzo posto. Francesco Bagnaia, ancora dolorante dopo quanto successo in Catalunya, resiste con le unghie e con i denti, cogliendo il 3° posto davanti ad uno scatenato Dani Pedrosa. Il tester KTM porta a casa un super risultato, seguito da Brad Binder in rimonta. La cronaca della corsa a Misano.

MotoGP Sprint, Ducati scattanti

Gomme uguali quasi per tutti: dura all’anteriore e morbida al posteriore, eccezion fatta per Quartararo e Morbidelli con la media posteriore. Ecco le scelte per questa mini-gara del sabato a Misano, che inizia con un super scatto di Martin passato subito al comando, ottimo anche Bagnaia secondo, seguono Bezzecchi, Pedrosa, le Aprilia ufficiali ed il resto della griglia MotoGP. Binder perde qualche posizione al via, ma inizia subito la sua rimonta indiavolata per tornare in alto. Con anche svariati rischi dati i suoi sorpassi di forza, ma il pilota sudafricano sta davvero volando in questo inizio di gara! Davanti intanto Bezzecchi sta andando a riprendere Martin, Bagnaia e Pedrosa seguono in tandem, poco dietro c’è il battagliero gruppetto per il 5° posto, non manca poco più indietro un duello tutto fraterno tra i ragazzi Marquez. Alla fine però è Alex quello che si prende l’ultimo piazzamento a punti della Sprint.

Pedrosa d’attacco, il campione MotoGP resiste

Fioccano da subito gli avvisi di limiti di pista, Mir invece è presto oltre il limite e riceve per questo un Long Lap. Il pilota Honda poi raddoppia, non avendola scontata nei tempi previsti, ma arrivano Long Lap anche per Morbidelli ed Augusto Fernandez. Davanti Jorge Martin è partito, non lo prende più nessuno ed arriva una bella vittoria in solitaria! Marco Bezzecchi è 2°, ma c’è un’incredibile battaglia per il terzo posto fino alla fine. Dani Pedrosa è lì, costantemente negli scarichi di un eroico Francesco Bagnaia che non cede nulla e chiude tutte le porte fino alla linea del traguardo: un podio importantissimo per il campione MotoGP, sia per la classifica che per il morale. Applausi per le KTM con il super 4° posto di Pedrosa ed il 5° di Brad Binder. Johann Zarco infine perde una posizione in classifica per limiti di pista.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Valter Magatti