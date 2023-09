Superbike Francia: Ducati stoppa Bautista, Toprak si prende gara 1

Un improvviso rallentamento della Ducati rianima il Mondiale Superbike che sembrava di nuovo saldamente in mano ad Alvaro Bautista. Al secondo giro di gara lo spagnolo ha accostato a bordo pista, con la Panigale ammutolita in uscita dal tornantino Adelaide. In quel momento Bautista era in piena bagarre con Toprak Razgatlioglu, la sfida era apertissima. Poi la Ducati è ripartita di nuovo, ma Alvarito sprofondato in fondo al gruppo non ha potuto far altro che metterci una pezza, recuperando fino al decimo posto. Toprak si è preso gara 1 e torna a sperare nella clamorosa rimonta: adesso sono 55 i punti di ritardo. Pareggiato (o quasi…) il cedimento della gomma in gara 2 a Most che a Toprak era costata la vittoria e il conseguente beak nel Mondiale.

“Le vincerò tutte”

Il primo dei dodici bersagli piano annunciati prima di arrivare in Francia è stato colpito in pieno. Uscito di scena Bautista, il rivale ci ha dato dentro come un matto per avere ragione di un superlativo Michael Rinaldi. Lo scudiero Ducati è apparso particolarmente incisivo, non ha regalato neanche un centimetro di pista a Toprak. Nella “Esse” Le Mans c’è stato anche un doppio scambio di “cortesie”, con traiettoria ideale occupata in maniera molto (troppo?) decisa. La prima volta Razgtalioglu si è trovato fuori pista, la seconda ha restituito pan per focaccia. Mancavano sei giri, è stato quello l’episodio decisivo. Con un paio di giri forsennati Toprak ha preso il largo e ha messo il sigillo sulla vittoria numero 38, la sesta in stagione.

Rea a podio, Gerloff perde quota

Jonathan Rea ha pregiudicato la sua corsa al primo passaggio dalla Adelaide, esagerando in staccata e rischiando di cadere. Ha evitato il tuffo, ma ha perso tre posizioni rispetto a Toprak e Rinaldi, cioè un paio di secondi che lo hanno tolto dalla sfida. Il separato in casa Kawasaki da metà in poi si è calmato, mettendo in ghiaccio l’ultimo piazzamento utile per il podio, avendo ragione delle velleità di Garrett Gerloff che era partito in pole con la BMW.

Super Petrucci

La posizione non brillante in griglia e un primo terzo di gara un pò sottotono hanno costretto Danilo Petrucci ad una veemente rimonta finale. Dalla nona posizione, l’ex MotoGP è piombato al quinto posto, dando l’impressione di avere il potenziale per alzare decisamente l’asticella nelle prime due sfide francesi. Petrucci ha avuto ragione anche di Andrea Locatelli, scudiero Yamaha. Gara 1 da dimenticare per Axel Bassani, finito fuori dai punti. La caduta di venerdi mattina e gli inconvenienti tecnici nelle prove odierne hanno pregiudicato la prospettiva. Ma restano due esami di riparazione.