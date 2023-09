Moto2 Misano: Celestino Vietti colpo da pole, Pasini gran 5°!

L’unica pole tricolore a Misano arriva in Moto2 e porta la firma di Celestino Vietti! Il pilota Fantic si scatena nel secondo turno di qualifiche e piazza la zampata nella pista di casa, conquistando la seconda pole stagionale dopo quella di Austin. Battuto Pedro Acosta per 80 millesimi, ma il leader Moto2 è certo pronto all’attacco in gara per continuare il suo cammino. Una Q2 da protagonista per Mattia Pasini, che ha sfiorato la prima fila per poi chiudere con un gran 5° posto, mentre Tony Arbolino chiude 9°. La cronaca delle qualifiche Moto2 al Misano World Circuit.

Q1: Arbolino batte un colpo

Come già visto in altre occasioni, Fabio Quartararo è nel box Marc VDS accanto all’amico Tony Arbolino. Il pilota lombardo non ha davvero brillato finora a Misano, ma inizia alla grande questa sessione, piazzando prontamente il miglior tempo provvisorio del weekend. Fa meglio di lui Bo Bendsneyder, anche se per appena un millesimo! Dopo qualche stravolgimento approdano in Q2 anche Manuel Gonzalez e Zonta van den Goorbergh, un quartetto racchiuso in 115 millesimi. Guevara ed il sostituto Agius sono i primi esclusi, Aldeguer non riesce ad emergere, tra problemi alle braccia (forse per la tuta stretta) ed al motore della sua Boscoscuro.

Moto2 Q2: arriva Celestino Vietti!

Tutto pronto per giocarsi la pole, abbiamo la lista dei 18 piloti in ballo. E tra questi si scatenano da subito ben tre italiani: Vietti, subito con chiare ambizioni da pole, ma anche Pasini ed Arbolino presto nelle zone alte. È l’inizio, arriva infatti Pedro Acosta, più che determinato a dire la sua, ma Vietti risponde. Non mancano anche parecchi giri cancellati per gli incidenti capitati nel corso del turno, ma alla fine tutto volge in favore del pilota Fantic. L’ultimo giro è quello giusto, Celestino Vietti arraffa la pole di un soffio su Acosta!

Foto: Valter Magatti