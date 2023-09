MotoGP, Marc Marquez in Ducati? La risposta di Paolo Ciabatti

Marc Marquez tratta da tempo con Ducati Gresini e potrebbe avere già firmato. Honda smentisce categoricamente, e non potrebbe fare diversamente. In Ducati preferiscono non sbottonarsi ma il direttore sportivo Paolo Ciabatti non esclude l’arrivo del pluricampione di Cervera.

Marc Marquez verso Gresini…

Il principale argomento di conversazione che anima il paddock della MotoGP durante il Gran Premio di San Marino non riguarda né il Motomondiale, né lo stato di forma del leader Francesco Bagnaia, né la prestazione di Dani Pedrosa, né i temponi di Marco Bezzecchi. A tenere banco è il possibile passaggio di Marc Marquez su una Ducati nel 2024 attraverso il team Gresini Racing, nonostante abbia un contratto fino a fine 2024. Il caso Rea-Kawasaki fa capire come i contratti, nel mondo della moto, siano scritti sulla sabbia. E, soprattutto, se un pilota comincia a non avere più fiducia nella moto, nel team e nel Costruttore, diventa perfino controproducente provare a blindarlo.

Paolo Ciabatti è colui che firma i contratti per i piloti della casa di Borgo Panigale e i colleghi francesi di Paddock-GP hanno provato a girare la domanda al diretto interessato. Come al solito il manager della Ducati conserva il suo tono diplomatico senza anticipare nulla su uno degli argomenti più scottanti degli ultimi anni di storia della MotoGP. “Siamo umani e per noi la priorità è avere un progetto sempre diverso. Massimo rispetto per Marquez: so che ha un contratto firmato con la Honda, non guardo lì“.

La firma non è impossibile

Il destino di Marc Marquez è solo nelle sue mani. Se prima non chiarirà i rapporti con l’Ala dorata sarà difficile trovare un accordo. “Poi, se il pilota decide che può liberarsi da questo contratto e parla con un team indipendente, dipende da loro, da lui e dal team satellite. Perché noi decidiamo per i piloti ufficiali e Pramac. Gli altri piloti sono indipendenti: nei contratti di VR46 e Gresini non c’è una clausola per cui Ducati debba approvare i piloti“.

Le voci che circolano nel paddock però si fanno sempre più insistenti, qualcosa cova sotto la cenere, ma non tocca a Ciabatti attizzare i rumors. “Normalmente le voci che girano nel paddock hanno un fondo di verità. Ho sentito che il test di lunedì potrebbe essere qualcosa che definirà un po’ il futuro di Marquez. Mi fermo qui perché sinceramente non dipende da me: è una questione tra lui e la Honda. E mi fermo qui perché se fossimo stati interessati avremmo ingaggiato lui e non Morbidelli per la moto ufficiale Pramac“. In ogni caso l’affare Marc Marquez-Gresini non è fattibile. “In questo passo non c’è niente che sia impossibile“.

