Moto3 Misano: Jaume Masia si prende la pole, Nepa 9°

Jaume Masia si prende la pole position nel round Moto3 a Misano. Il pilota Leopard è partito davvero alla grande sulla pista romagnola, la prima casella è certamente il miglior punto di partenza. Non brilla il leader Moto3 Daniel Holgado, che domani scatterà dall’ottavo posto in griglia. Appena dietro a lui c’è Stefano Nepa, il migliore dei ragazzi di casa. La cronaca delle qualifiche della categoria minore del Motomondiale.

Q1: risale il leader Moto3

Rossi, Bertelle e Farioli sono i tre italiani protagonisti di questa prima sessione di qualifiche. C’è anche il leader Moto3 Daniel Holgado, apparso in difficoltà nei turni disputati finora ma passato prontamente al comando. Non è una sessione da ricordare per David Munoz, protagonista di un incidente alla Quercia dopo pochi minuti. Nonostante tutto il giovane spagnolo è risalito e s’è assicurato la Q2, suo l’ultimo posto dietro a Holgado, Riccardo Rossi e Joel Kelso. Primo degli esclusi Matteo Bertelle per appena 36 millesimi…

Q2: ci pensa Masia

Composta ora la lista dei 18 che si giocheranno la pole position Moto3 a Misano. E c’è subito un problema: Sasaki finisce largo oltre i cordoli e vola via alla curva 13! Un intoppo risolto presto, il pilota giapponese riesce a disputare la sua parte del turno. Davanti intanto ecco Diogo Moreira, che si prende la pole position provvisoria, ma come sempre sarà l’assalto finale a determinare la griglia di partenza. Infatti ecco il guizzo vincente di Jaume Masia, il migliore del venerdì ed ora in pole position! Degli italiani, Stefano Nepa è il migliore, ma in 9^ posizione.

Foto: Valter Magatti