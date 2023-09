Moto3 Misano, Prove 2: Masia re del venerdì, Holgado fatica

Miglior tempo nelle prime prove Moto3, la replica nel secondo turno. Jaume Masia comanda la prima giornata a Misano, non può invece gioire il leader iridato Daniel Holgado. Eloquente il suo ritorno al box scuotendo la testa… Si confermano nei 10 invece sia Stefano Nepa che Romano Fenati, partiti bene in questo secondo appuntamento casalingo della stagione. Valori che si confermeranno anche domani o qualcosa cambierà? I tempi e la cronaca della seconda ed ultima sessione di giornata.

Moto3 Prove 2

Si riparte da Jaume Masia nettamente al comando alla fine del primo turno, due gli italiani in evidenza (tempi e cronaca). Proprio l’alfiere Leopard riparte da riferimento della categoria anche in questa seconda sessione Moto3, a referto invece un violento highside al Tramonto per il compagno di squadra Suzuki, senza conseguenze. Veijer è ufficialmente in azione: controlli dopo le prove 1 sono stati positivi, il pilota olandese è ufficialmente in azione per tutto il GP di San Marino. La classifica però è destinata a cambiare spesso, finché in alto non ritroviamo il numero #5 spagnolo. È lui il dominatore del venerdì, anche se si assottiglia il divario rispetto alle Prove 1: ora comanda per soli 75 millesimi su Ayumu Sasaki, ma in generale è una classifica ben più corta.

La classifica

Moto3 combinata

