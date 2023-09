MotoGP, mistero sulla caduta di Bagnaia: Michelin cerca risposte

Francesco Bagnaia durante la conferenza stampa a Misano è stato molto chiaro: non conosce la ragione specifica del suo terribile highside a Montmelò. In casa Ducati hanno effettuato delle analisi approfondite su ogni aspetto e non è emerso nulla.

A livello meccanico, elettronico o di guida non sono stati riscontrati problemi che possano aver causato il volo del campione MotoGP. Non si è trattato neppure di un problema legato alla temperatura o alla pressione della gomma. Ovviamente, anche in Michelin hanno fatto delle analisi per capire cosa sia successo.

MotoGP, caso Bagnaia: parla Taramasso di Michelin

Piero Taramasso è stato interpellato da Sky Sport MotoGP quale sia stato il risultato dei controlli effettuati finora dall’azienda fornitrice degli pneumatici della top class: “Anche noi come Ducati abbiamo fatto la nostra analisi e l’abbiamo scambiata con i loro tecnici ieri. Stamattina ho parlato anche con Pecco. Non abbiamo riscontrato niente fuori dalla normale per quanto riguarda i parametri della gomma. Abbiamo constatato anche che Pecco non ha fatto manovre strane, la moto ha funzionato bene, temperatura e pressione erano ok. Adesso come adesso non possiamo dire che la gomma è stata colpevole, continueremo le analisi e richiederanno più tempo“.

Il responsabile Motorsport Moto di Michelin ha spiegato perché ulteriori studi sul pneumatico posteriore di Bagnaia daranno risultati non immediati: “Faremo analisi chimiche, analisi del battistrada delle mescole e della gomma in sé, dovremo decorticarla. Ci vorrà tempo. Per adesso non c’è nulla di strano, ovviamente terremo al corrente Ducati e Pecco“.

Taramasso non vuole puntare il dito contro il discusso asfalto di Montmelò, però fa comunque un commento in merito a un aspetto che lo stesso pilota ha messo in evidenza: “Sicuramente la pista non ha aiutato. È molto liscia e ha poco grip, pertanto è difficile mettere la gomma in temperatura e slitta molto facilmente. Inoltre c’era tanto vento, tutto questo non ha aiutato. Non voglio dare colpa alla pista, però è un fattore aggravante“.

Foto: Michelin Motorsport