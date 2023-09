MotoGP, Valentino Rossi su Bagnaia: “Abbiamo avuto tanta paura”

Valentino Rossi ha ricevuto le chiavi della città di Tavullia davanti a oltre settemila fan che hanno affollato piazza Dante Alighieri. Sotto il grande palco allestito appositamente per questa cerimonia alla vigilia del GP di Misano, sono arrivati da ogni angolo d’Italia e d’Europa, affollando le strade cittadine sin dal primo pomeriggio. Alle 18:30 erano già in duemila per divertirsi con lo show musicale. A chiudere l’evento una lunga intervista con Guido Meda.

Valentino Rossi e i ricordi più belli

Il campione di Tavullia ha ricordato le sue vittorie più celebri: Welkom 2004, Barcellona 2009, Laguna Seca 2008. E i suoi grandi rivali in pista: “Sono state delle belle rivalità. Abbiamo passato tante cose insieme, siamo legati. Oggi devo dire che mi stanno tutti simpatici, compreso Biaggi“, ha scherzato Valentino Rossi osannato dalla folla. Con lui erano presenti anche alcuni suoi allievi, l’inseparabile Alessio Salucci, Cesare Cremonini, Aldo Drudi, la sindaca Francesca Paolucci che gli ha consegnato le chiavi della città.

Il Dottore ha ricordato anche la genesi delle gag che seguivano le sue vittorie e che hanno fatto storia. “Nascono tutte al bar di Tavullia, le idee arrivavano da persone diverse. Poi a un certo punto ho smesso, un po’ perché non vincevo più così spesso come i primi anni e un po’ perché era diventato difficile avere idee originali“. Nonostante il suo grande successo internazionale, Valentino Rossi non ha mai lasciato il suo paese… “Tavullia è il mio posto, sono cresciuto qui. E’ stato bellissimo vedere questa piazza piena di gente. C’era il pienone delle grandi occasioni e questo affetto della gente è davvero speciale, soprattutto ora che mi sono ritirato da un po’“.

L’incidente di Bagnaia

A margine di “Tavullia Vale”, la MotoGP Legend ha commentato a Sky Sport il terribile incidente di Pecco Bagnaia a Barcellona: “Abbiamo avuto una gran paura, gli ho detto che è stato bravissimo a non farsi niente. E’ stato fortunato: cadere così, da primo, alla seconda curva è la cosa peggiore che possa capitare… Quando ho visto Binder andargli sopra pensavo si fosse fatto male a una delle due gambe. Ha avuto una gran fortuna, è riuscito a non farsi quasi niente…“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon