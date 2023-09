È il turno in cui i collaudatori MotoGP, oltre a svolgere qualche prova, si divertono. Michele Pirro su tutti, proprio lui piazza il miglior tempo della sessione! Francesco Bagnaia sta provando la sua condizione ma è molto dolorante, così come Marco Bezzecchi alla mano sinistra. Si vedono poi alcune novità interessanti in particolare con il tester KTM e con quello Honda. Tempi e cronaca della prima sessione MotoGP a Misano.

Wild card e sostituti

Alex Rins è ospite del box LCR Honda, ma solo come spettatore finché non si sarà rimesso dall’infortunio alla gamba destra. Al suo posto corre Takumi Takahashi, vincitore della 8 Ore di Suzuka ed alla sua prima corsa MotoGP dal 2015. Tre collaudatori in azione in questa occasione, a partire dall’annunciata wild card di Dani Pedrosa (fresco di rinnovo con KTM), che ha a disposizione due KTM RC16 con il telaio in fibra di carbonio.

Per Ducati c’è Michele Pirro, infine Honda schiera anche Stefan Bradl. Per lui una RC-V ricca di novità: un telaio completamente nuovo, un nuovo codone ed uno scarico differente (foto credits: Dorna Sports).

MotoGP Prove 1

Proprio i collaudatori, in particolare Michele Pirro e Dani Pedrosa, si concedono il lusso di iniziare questa sessione in testa alla classifica. Non comincia bene invece per il rookie Augusto Fernandez, scivolato al Carro. Mentre Marc Marquez segue a lungo il fratello Alex… Prove di studio in ottica futura?

Fase di studio per Bagnaia: l’incidente di domenica scorsa ha avuto un finale decisamente positivo, ma gli ha lasciato un ematoma alla gamba destra che inizia sopra il ginocchio e scende fino al piede. Non sarà facile per il campione MotoGP in carica… Nemmeno per Bezzecchi, dolorante alla mano sinistra dopo l’incidente alla prima curva in Catalunya. I collaudatori intanto si divertono: Michele Pirro si piazza al comando, Dani Pedrosa è 6°!

La classifica

Foto: Valter Magatti