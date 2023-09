Un violento highside di Axel Bassani ha chiuso due minuti prima del previsto la prima sessione Superbike a Magny Cours. Incidente abbastanza impressionante per il veneto di Ducati Motocorsa. Dopo una prima perdita d’aderenza, la posteriore ha ripreso grip di colpo, spendendolo in aria. Axel si è rialzato un pò acciaccato, ma con le sue gambe. Al centro medico sono stati diagnosticati una contusione alla mano destra e una contusione pelvica. Comunque è dichiarato “fit”, per cui può tornare in sella nel turno del pomeriggio. La V4 R della formazione lombarda ha carambolato varie volte su se stessa, con gravi danni. Sessione sfortunata anche per Danilo Petrucci, fermato da un problema tecnico. Intanto Jonathan Rea pare rinfrancato dal passaggio in Yamaha ’24: ha chiuso al comando con la Kawasaki qui parsa finalmente all’altezza.

Alvaro Bautista la prende comoda

Jonathan Rea ha girato in 1’36″900, un riscontro non male considerando che il primato di Magny Cours è 1’36″374 stabilito dallo stesso pilota nel ’21 in Superpole Race, quindi con gomma soffice. Il record assoluto (in qualifica) è 1’35″683, firmato dallo stesso Cannibale sempre due anni orsono: qui Rea ha vinto nove volte e anche stavolta pare deciso a darci dentro. Alvaro Bautista invece non si è dannato l’anima: sesto tempo a mezzo secondo dalla vetta. Lo spagnolo ha 74 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, quindi nessuna necessità di forzare i tempi. L’inseguitore è terzo, preceduto anche da Garrett Gerloff con una BMW che qui sembra molto in palla. Bautista è preceduto anche da Andrea Locatelli e Alex Lowes. Seconda sessione alle ore 15:00.

Rinaldi verso la Honda HRC?

Da Magny Cours piloti e loro manager personali seguono con grande interesse le vicende di mercato MotoGP, per le implicazioni che potrebbero esserci sullo schieramento Superbike ’24. Marc Marquez in Ducati via team Gresini infatti potrebbe innescare un risico, di cui abbiamo già parlato, che porterebbe Johann Zarco in HRC e Iker Lecuona in LCR. Quindi si libererebbe una Honda Superbike: a questo punti Michael Rinaldi avrebbe ampie possibilità di diventare nuovo compagno di Xavi Vierge. L’uscita da Aruba Ducati, almeno a livello economico, diventerebbe un grande affare per il pilota riminese.