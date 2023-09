Nella prima parte del turno Moto2 c’è anche spazio per quattro italiani al comando, ma dura poco. Alla fine emerge Pedro Acosta, che piazza la zampata con una serie di giri veloci che valgono la vetta della classifica alla bandiera a scacchi. Celestino Vietti si tiene in alto, top 10 anche per Tony Arbolino, prima sessione invece segnata da un incidente per Jake Dixon. Tempi e cronaca del turno Moto2 a Misano.

Wild card e sostituti

Di ieri la notizia del ritorno in Moto2 di Sean Dylan Kelly, schierato da Forward per i prossimi 3 GP (i dettagli). Senna Agius è di nuovo in azione con Intact GP al posto dell’infortunato Binder, recentemente operato per una precedente lesione. Dopo due occasioni mondiali per Mattia Rato, torna Taiga Hada, idoneo ma con riserva: dovrà sottoporsi a nuovi controlli alla fine di questo turno. Di nuovo ospite d’eccezione Mattia Pasini, terzo pilota Fieten Olie Racing GP per questo GP di casa.

Moto2 Prove 1

Neanche il tempo di cominciare che Dixon, appena passato al comando, è anche protagonista di una scivolata alla curva 5. Stessa sorte in seguito anche per Gonzalez e Salac, caduti a bassa velocità al Carro in episodi distinti. Momento interessante nella prima parte del turno con Arbolino, Vietti, Pasini e Foggia passati in vetta, ma dura poco. Arrivano Ogura, Lowes, Acosta in primis a stravolgere la classifica, ma come sempre bisogna attendere la fine per avere i primi valori del weekend. A referto incidenti al Carro anche per Foggia ed Arenas, mentre Acosta è volato al comando e per rimanerci. Caduta alla curva 5 per Ogura nei secondi finali, mentre il leader Moto2 chiude in testa alla classifica proprio davanti al pilota Honda Team Asia, terzo Celestino Vietti.

La classifica

Foto: motogp.com