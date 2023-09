Nel corso del GP Catalunya lo stesso Sean Dylan Kelly ha ufficializzato il divorzio da American Racing Team (qui i dettagli), confermato in questi giorni anche dalla squadra. Ma il pilota statunitense torna in Moto2 in occasione di questo GP a Misano e per tre appuntamenti consecutivi. Dopo essere stato schierato nei test Pirelli dello scorso 4 settembre, Kelly correrà con Forward Team non solo nel secondo round tricolore del 2023, ma anche in India ed in Giappone al posto dell’infortunato Alex Escrig, forse al rientro in Indonesia. Un anno davvero nero per il debuttante spagnolo…

Kelly, il ritorno

“Sono davvero felice di trovarmi nuovamente in griglia di partenza!” è il commento entusiasta di Sean Dylan Kelly. Tre nuove occasioni mondiali per lo statunitense, a partire proprio dalle prime libere di domani a Misano. “Non guido una Moto2 da Assen e quindi sono estremamente grato per questa opportunità datami da Forward Racing. Ovviamente ho dovuto saltare il GP di Gran Bretagna perché mi stavo riprendendo dall’intervento chirurgico al braccio effettuato durante la pausa estiva. Ora mi sento pronto al 100% e sono estremamente entusiasta di questa opportunità. Voglio augurare il meglio ad Alex e spero che torni forte in Indonesia!”

Un anno complesso

Per Sean Dylan Kelly è stata una seconda stagione Moto2 non facile, in particolare per difficoltà sul lato fisico. Nel corso della pausa invernale il pilota di Hollywood si è dovuto operare ad entrambe le braccia per sindrome compartimentale. Una volta partita la nuova stagione però Kelly ha di nuovo accusato lo stesso problema al braccio destro. Necessario un nuovo intervento, compiuto durante la pausa estiva, ma il recupero s’è allungato per del fluido comparso attorno alla ferita. Nel mentre c’è stato il ritorno di Marcos Ramirez, i dubbi quindi sul destino di Kelly, fino all’addio. “Mi terrò pronto per qualsiasi occasione da qui alla fine dell’anno” aveva promesso nel posto di saluto alla squadra. Detto, fatto.