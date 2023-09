MotoGP, Pecco Bagnaia vuole spiegazioni: “Perché sono caduto?”

Francesco Bagnaia ha superato il controllo medico e sarà regolarmente in pista venerdì a Misano. Non sarà al meglio della condizione fisica, però è già un miracolo che possa correre e che non ci siano state conseguenze peggiori in seguito al terribile botto a Montmelò.

MotoGP, Bagnaia carico per Misano

Oggi Bagnaia ha spiegato come sta sia a livello fisico sia mentale: “Sono contento e fortunato di essere qui. Devo essere grato al duro lavoro che si sta facendo in termini di sicurezza. Questo è il mio gran premio di casa ed è importante esserci, abbiamo lavorato tanto e non è stato semplice. Lunedì è stato un giorno difficile, ho lavorato sodo con lo staff e sono fiero di loro. Incredibile il progresso fatto da lunedì a oggi. Continuerò per tutto il weekend con la terapia, penso che migliorerò di giorno in giorno. Ho cercato di salire un moto e mi sono sentito bene“.

Andando più nello specifico dei problemi fisici provocati dall’incidente, il pilota si è così espresso: “Ho un problema alla gamba destra e anche uno al sedere, cosa che non aiuterò. Il problema più grande è dove ho subito l’impatto, ovvero il ginocchio destro. Ho un grosso ematoma che arriva fino al piede, sarà problematico muovere la gamba. Vediamo“.

Perché Pecco è caduto a Montmelò?

Successivamente a Pecco è stato domandato se in Ducati siano risaliti al motivo della caduta: “In moto io sentivo già dal giro di warmup che il grip al posteriore era vicino allo zero, sono quasi caduto tre volte: curva 3, curva 9 e curva 12. E senza spingere, essendo un giro di formazione. Già alla prima curva ho perso un po’ il posteriore, dalle immagini si vede Jorge che deve frenare tanto e per questo era indietro alla seconda curva. Non appena ho piegato la moto e ho aperto un po’ il gas, ho completamente perso il posteriore. Abbiamo controllato i dati e analizzato tutto. Per quanto concerne gli aspetti meccanici, elettronici e di guida non risultano errori. È stato un incidente strano, quindi è importante comprendere tutto“.

Non c’è ancora una spiegazione ufficiale, ovviamente anche la gomma Michelin è nel mirino: “Non so quanto tempo ci vorrà. Non so se il team abbia già parlato con Michelin. Io sto chiedendo una risposta da parte loro, vorrei comprendere perché la moto mi sembrasse così scivolosa anche nel giro di formazione. Attendo“.

Bagnaia, l’incidente e le critiche all’asfalto

Tornando all’incidente, Bagnaia ha raccontato cosa ha pensato quanto c’è stato l’incidente: “Mi è sembrava la caduta più lunga di sempre, non finiva mai. La moto ha iniziato a pompare sull’anteriore, quando succede questo significa che stai per fare un highside. Mi aspettavo di fare un bel volo, quando ero in aria sono finito a testa in giù e ho sentito l’airbag esplodere. L’impatto più forte è stato sull’asfalto, però grazie ai nostri partner abbiamo le protezioni alle anche che ci hanno aiutato tanto. Ho visto le moto che arrivavano e una KTM che mi è passata sulla gamba, ho sperato che nessun altro mi toccasse perché è stata una situazione drammatica. Ho avuto la fortuna che cinque piloti fossero fuori a causa dell’incidente di Bastianini. Jorge e Brad hanno saputo controllare la situazione, sono stati i primi ad arrivarmi addosso. Ho capito ogni secondo di quello che stava succedendo“.

L’asfalto del circuito di Montmelò non è uno dei migliori e anche questo può aver inciso nella caduta: “Può essere un motivo. Per me non si può continuare a correre lì, l’asfalto è un disastro e non c’è grip. È la gara con le pressioni maggiori, la curva 5 è come andare sul ghiaccio. Per me è oltre al limite come sicurezza in termini di asfalto. Sicuramente è nella lista dei possibili motivi per i quali sono caduto“.

Pecco non sa cosa aspettarsi da questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, però è fiducioso: “Vedrò di fare quello che è possibile. Intanto devo vedere che feeling avrò domani con la moto. Comunque questo è uno dei miei weekend preferiti, la potenza e l’energia che riescono a darti i tifosi è incredibile. Io mi alleno qui, conosco bene la pista e quindi vediamo come andrà“.

Foto: Ducati Corse