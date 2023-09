di Manuel Pecino/Motosan

Nonostante gli manchi ancora costanza, Jack Miller unico australiano in MotoGP non ha sprecato la possibilità offertagli da KTM. Divenuto parte integrante della Casa austriaca, apprezzato sia dai colleghi che dal pubblico, l’australiano assapora ogni giorno l’opportunità che ha di correre in MotoGP. Queste sono le confidenze da un ragazzo che dovrebbe essere d’ispirazione per tanti.

Jack Miller ha trascorso il mese di luglio in Australia, nella sua città natale di Townsville, con sua moglie Ruby. “Ho lavorato due settimane e mezza, dalle 5 del mattino alle 6 del pomeriggio, per realizzare la mia nuova pista da motocross”, racconta il pilota KTM. “Abbiamo spostato 20.000 tonnellate di terra con due ragazzi di Melbourne che mi hanno aiutato”. Ai comandi del suo Carterpillar, Miller ha preparato questo futuro campo di addestramento, che intende condividere con la sua banda di compagni.

Jack, come ti sei preparato per la seconda parte del campionato MotoGP?

“Come sempre… mi sono allenato duramente e mi sono preso il tempo per analizzare le mie prestazioni nella prima metà della stagione per capire cosa era andato storto. Cerchi sempre di adattare il tuo approccio, la tua preparazione, la tua guida. Pensi ai piccoli dettagli per cercare di essere migliore nelle gare a venire”.

Quali conclusioni hai tratto dalle tue riflessioni?

“Ci sono state tante cose positive nella prima parte del campionato. Fare un giro veloce non è mai stato un problema, né lo è stato essere veloci fin dall’inizio. Invece, spesso mi è mancato il ritmo per restare nel gruppo di testa dal primo all’ultimo giro. Questo è ciò che dobbiamo migliorare, lavorando sia sulla mia guida che sul setting della moto”.

È un problema di gestione degli pneumatici?

“No, non sono un pilota molto aggressivo con le gomme. Generalmente finisco le gare con gomme meno stanche di quelle di Brad. In effetti non li uso molto, ma non li uso bene come lui. Sembra che sia un po’ più difficile per me adattarmi alle mutevoli condizioni della pista. A Silverstone, ad esempio, venerdì avevamo un buon grip, ma poi con la pioggia di sabato non è stato lo stesso domenica. Non appena le condizioni diventano instabili, perdo la fiducia. E questo accade molto spesso, perché in MotoGP le variabili sono tante, che siano il meteo, le gomme o altro. È impossibile avere impostazioni perfette e la nostra finestra di lavoro è piuttosto ristretta. Questo è ciò che dobbiamo migliorare”.

A proposito, in generale sei più veloce di Brad in qualifica, ma in gara è Brad che ti precede per la maggior parte del tempo….

“Sì, chiaramente. Non è un segreto che Brad sia sempre fortissimo in gara. Non è solo ieri. A meno che non capisca perché mi manca il ritmo per seguirlo e lavorare per fare meglio.

Come ti sei adattato al nuovo ambiente dopo cinque stagioni con la Ducati MotoGP?

“Come un’anatra all’acqua! Non ho avuto problemi quando sono arrivato in KTM e mi hanno accolto a braccia aperte. Hanno fatto di tutto per farmi sentire a casa. Il fatto di conoscere molte delle persone con cui avevo lavorato in passato in KTM, ma anche in Honda e Ducati, ovviamente mi ha aiutato a ritrovarmi velocemente. Conoscevo bene anche il management team.”

Probabilmente hai permesso agli ingegneri di ripensare il loro approccio alla messa a punto, e all’elettronica in particolare, chiedendo meno assistenza nella gestione del motore.

“Si, esattamente. Sono stati molto conservatori a questo riguardo sulla prima versione della RC16 che ho potuto testare. Ho dato loro il beneficio della mia esperienza con le moto che avevo guidato fino a quel momento, non per tornare alle prestazioni di una Honda o di una Ducati, ma per ottenere una moto su cui il pilota potesse avere più controllo. Come ho detto, ci sono così tante variabili in MotoGP che il pilota deve essere in grado di giocare con la moto per adattarsi alle mutevoli condizioni senza incappare in un muro insormontabile. Devi essere in grado di sfruttare l’acceleratore quando hai bisogno di più potenza”.

Pit Beirer cerca un posto per Acosta, Márquez bussa alla porta… Come vedi il tuo futuro in KTM?

“La porta è aperta e non sarò io a provare a chiuderla. Ovviamente perdere la mia posizione a favore di uno di questi due piloti è una possibilità. Se non sarò bravo come KTM si aspetta, non sarò qui nel 2025, è la legge di questo sport. Ho un’opzione per le stagioni 2025 e 2026. Sta a me fare un buon lavoro e mantenere il mio lavoro. Sai, ho trascorso cinque stagioni in Ducati con contratti di un anno che dovevo cercare di prolungare ogni volta. “Sono abituato a questo tipo di situazioni, non mi danno più fastidio.”

Leggi qui l’articolo originale su Motosan.es

Foto: Instagram