Moto3: Matteo Bertelle c’è, conferma in Snipers per il 2024

Dopo l’annuncio dell’esordiente David Almansa, Snipers Team ufficializza anche Matteo Bertelle. Una (scontata) conferma per il giovane pilota veneto, quest’anno alla prima vera stagione di debutto dopo l’importante infortunio al ginocchio nel GP Sachsenring 2022 che ha tagliato a metà il suo anno d’esordio. La squadra guidata da Mirko Cecchini si presenterà quindi ai nastri di partenza della prossima stagione con un pilota più esperto, appunto Bertelle, e un nuovo arrivo, quindi Almansa, che dopo wild card e sostituzioni disputerà il primo anno mondiale completo.

Bertelle-Snipers, il rinnovo

“Siamo davvero contenti del percorso di crescita che ha fatto Matteo con noi” ha sottolineato il team principal Mirko Cecchini. “Siamo sicuri che possa dare molte soddisfazioni anche per il prossimo anno. Abbiamo sempre visto in lui un grande talento.” Grande soddisfazione chiaramente anche da parte di Matteo Bertelle, che ufficializza così i suoi programmi per la prossima stagione. “Sono contento di aver nuovamente firmato con il team Snipers per il 2024. Adesso sono concentrato per chiudere la stagione in corso nel migliore dei modo possibile, carichi per il prossimo anno.”

