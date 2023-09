Jonathan Rea ha preso la sua decisione: addio Kawasaki a fine 2023 e accordo biennale con Yamaha. Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, il sei volte campione mondiale Superbike ha trovato il modo di liberarsi anticipatamente e di firmare per un marchio concorrente.

Qualche mese fa, quando uscirono i primi rumors, sembrava follia immaginare che Johnny avrebbe sostituito Toprak Razgatlioglu nel team Pata Yamaha Prometeon, però col passare del tempo è diventato tutto più concreto fino a tramutarsi in realtà con l’annuncio ufficiale.

Superbike, Rea carico per il futuro in Yamaha

In questo weekend si corre a Magny-Cours e, all’arrivo in Francia, è normale che a Rea venga chiesto della sua decisione. Lui ha avuto modo di commentare tutto: “Dopo sei mondiali, nove anni insieme e tanti ricordi, è stata una delle decisioni più difficili della mia carriera. Alla fine, tutto si riduce al fatto che avevo bisogno di qualcosa di nuovo, di una nuova sfida e ho avuto l’opportunità di trovarla altrove” ha detto a WorldSBK. “Provo sentimenti contrastanti, perché è molto emozionante lasciare una famiglia del genere e un posto che ti ha lasciato tanti ricordi meravigliosi. È il momento giusto per realizzare il prossimo capitolo della mia carriera“.

Lasciare Kawasaki, tra l’altro rompendo un contratto in essere, non è stato semplice. Il pilota nord-irlandese rimarrà sempre un uomo di Akashi, legato al marchio e soprattutto alle persone che hanno lavorato con lui in questi nove anni. Ma aveva bisogno di nuovi stimoli e di un progetto tecnico che gli desse maggiore fiducia di poter lottare per risultati importanti.

SBK, quale pilota prenderà Kawasaki?

Guim Roda, team manager di KRT, è ovviamente dispiaciuto per la scelta fatta dal sei volte iridato Superbike: “Ci sentiamo un po’ tristi. È stato un lungo viaggio quello che abbiamo fatto insieme. È una realtà che dobbiamo accettare, continuare a lavorare e continueremo per la nostra strada facendo del nostro meglio“.

Ora rimane da capire chi prenderà il posto di Rea come compagno di squadra di Alex Lowes nel 2024. Ci sono dei rumors riguardanti Axel Bassani, uno dei giovani più promettenti della griglia SBK. Il pilota veneto ha detto più volte di sognare un team ufficiale, anche se oggi salire sulla Ninja ZX-10RR rappresenta una scommessa più che una certezza. Non è chiara la direzione del progetto tecnico per il futuro.

Foto: WorldSBK