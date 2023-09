MotoGP, Luca Marini col team VR46 anche nel 2024: ufficiale il rinnovo

Non è una notizia che stupisce, ma adesso è ufficiale: Luca Marini correrà con il team VR46 Racing anche nel campionato MotoGP 2024. Poco fa è stato annunciato il rinnovo del contratto per un altro anno.

Il fratello di Valentino Rossi continuerà a fare coppia con Marco Bezzecchi, che a sua volta ha recentemente firmato il prolungamento contrattuale. Se per quanto riguarda Bez c’erano state delle riflessioni concrete su un eventuale passaggio nel team Pramac Racing, invece per il pilota marchigiano non ci sono stati mai reali dubbi in ottica 2024.

MotoGP, Marini motivato per il futuro

Marini è molto felice di proseguire la sua carriera nell’attuale squadra: “Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 per me è una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato, con cui mi trovo molto bene e che crede in me da tanti anni. Come squadra faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il campionato come pilota e come team è sicuramente un’ambizione reale“.

Anche il team director Alessio Salucci ha speso parole di gioia per l’accordo trovato: “Sono molto contento di confermare che Luca rimarrà con noi anche nel 2024. Sarà la sua settima stagione con il team e questo è un riconoscimento di fiducia davvero significativo. Confermare, con l’appoggio di Ducati, una squadra in crescita è un importante pregio. Luca è un grande lavoratore, sempre preciso, focalizzato sui dettagli e questo è un vero plus nella MotoGP di oggi. Veloce, costante, molto solido. Penso abbia raccolto meno di quanto meritasse finora e spero possa togliersi tante soddisfazioni nelle prossime gare e nel futuro“.

Foto: VR46 Racing