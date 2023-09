Mondiale Supersport, il futuro di Manzi ancora un mistero

Stefano Manzi raggiungerà Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike? Non si sa. “Stiamo lavorando per trovare la giusta posizione per Stefano per il 2024 – dicono nell’entourage di Manzi – Speriamo di poter definire a breve visto l’imminente finale di stagione ma non diciamo nulla in quel senso fino a che non abbiamo certezze”. Certamente Stefano Manzi ha dimostrato di meritare un posto nella classe superiore con una stagione da assoluto protagonista in Supersport. Ma team Ten Kate Yamaha, la pluri decorata struttura olandese che sta permettendo al riminese di giocarsi il titolo Supersport, dichiara di avere un’ozpione di rinnovo a proprio favore. Scatterebbe in automatico se allo scadere del round Portimao (1 ottobre) Stefano Manzi fosse almeno secondo in campionato. Una condizione facile (per non dire: scontata) vista l’attuale situazione.

Intanto con la gara di Magny Cours riparte il Mondiale. A otto gare dal termine del campionato tra Nicolò Bulega e Stefano Manzi ci sono 46 punti: il ducatista è certamente favorito ma tutto può ancora succedere. Gli altri piloti sono praticamente fuori dalla corsa per il titolo.

Marcel Schroetter, su MV Agusta, è terzo in classifica con 94 punti di distacco dal leader. Nelle ultime gare ha perso terreno in classifica Federico Caricasulo, spesso bersagliato dalla sfortuna come ad Imola quando aveva il potenziale per puntare molto in alto. Altro pilota italiano che fino ad oggi ha raccolto meno di quanto seminato è Yari Montella.

“Dopo la pausa estiva che ci voleva ripartiamo per l’ultima parte del campionato – dice Montella a Corsedimoto – Siamo abbastanza carichi. conosco sempre di più la moto, la squadra e cercheremo di mettere a frutto quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Penso che potremo fare bene e raccogliere delle belle soddisfazioni. L’obbiettivo è continuare a crescere week-end dopo week-end. La pista di Magny Cours mi piace molto e ci sono tutti i presupposti per un week-end positivo”.

Le new entry

Sullo schieramento della Supersport ci sarà qualche novità. Nicholas Spinelli salterà questo Round perché impegnato in MotoE e sarà sostituito dal danese Simon Jespersen. Rientra dall’infortunio Can Oncu con la Kawasaki Puccetti Racing. Oli Bayliss (D34G Racing) salterà il Round Pirelli di Francia a causa dell’infortunio riportato nella caduta avvenuta a Donington Park e sarà sostituito da Andreas Kofler – fratello di Maximilian, compagno di box di Bayliss. Ondrej Vostatek (PTR Triumph) fino a fine stagione correrà sulla moto di Harry Truelove mentre Andy Verdoia ancora una volta difenderà i colori del Yamaha Thailand Racing Team in sostituzione di Apiwath Wongthananon. Due le wildcard per questo weekend in Francia: Johan Gimbert (GMT94 Yamaha) e Matthieu Gregorio (Moto Ain).

