Adesso è ufficiale: Marco Bezzecchi correrà con il team VR46 anche nel campionato MotoGP 2024. Dopo alcuni rumors su un possibile trasferimento nel team Pramac, poco fa è arrivato l’annuncio del rinnovo del contratto per un’altra stagione.

MotoGP, Bezzecchi guiderà la Ducati GP23

Il pilota romagnolo aveva la chance di guidare una Ducati Desmosedici GP24 trasferendosi nella struttura di Paolo Campinoti, ma ha preferito la continuità in un ambiente nel quale si sente a casa. Guiderà una GP23 e proseguirà la collaborazione con un team che lo sta supportando alla grande in questi anni.

In VR46 hanno provato a far ottenere a Bezzecchi una Ducati versione 2024, però non è stato possibile. Pramac ha fatto valere la propria opzione per continuare ad avere due moto ufficiali nel proprio box, quindi non c’è stato modo di cambiare la situazione. Il riminese non si è fatto scoraggiare da questa cosa e ha comunque deciso di rimanere nella squadra fondata da Valentino Rossi.

La gioia di Bezzecchi

Il rider attualmente terzo nella classifica generale MotoGP è soddisfatto della firma: “Sono davvero felice di confermare che nel 2024 sarò in pista con il Mooney VR46 Racing Team. Questa squadra è stata fondamentale per la mia carriera. Sono arrivato qui nel 2020, in Moto2, siamo poi approdati insieme nel 2022 in MotoGP e quest’anno abbiamo fatto una stagione incredibile. Continuare a crescere in questo gruppo di lavoro, con il supporto di Ducati, è per me la scelta più naturale“.

Ora Bez si focalizza sul resto della stagione, a partire dal Gran Premio di Catalogna in arrivo: “Il 2024 porta con sé tante aspettative, ma in questo momento voglio concentrarmi su questa stagione. In questo momento stiamo lottando per il podio nel Campionato, ci giochiamo Titolo Team con Luca e sono sicuro che tutti nel Team daranno il massimo, anche più di quanto hanno fatto finora, per raggiungere questi obiettivi. Grazie a Vale, Uccio, Pablo, alla VR46 Riders Academy e a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile. Restare nel Team Vale è una grande motivazione oltre che un orgoglio“.

Morbidelli nel team Pramac

Continuerà a lavorare con Matteo Flamigni come capotecnico e con tutti gli altri uomini VR46, ormai una seconda famiglia per Bezzecchi. L’obiettivo sarà quello di continuare a fare bene per poi magari conquistare un posto nel team ufficiale Ducati nel 2025. Se i risultati continueranno ad essere di ottimo livello, non mancheranno offerte anche da altri costruttori.

Nel 2024 ad affiancare Jorge Martin nel team Pramac dovrebbe esserci Franco Morbidelli. Ducati non ha nascosto il gradimento per il pilota romano, che dopo il divorzio da Yamaha cerca una sfida che lo possa rilanciare in MotoGP. Salire su una Desmosedici è la soluzione ideale.

