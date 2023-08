MotoGP, Ducati apre alle concessioni: le proposte di Dall’Igna

I costruttori della MotoGP in questi mesi devono accordarsi sul regolamento tecnico da adottare nel quinquennio 2027-2031, dato che quello attuale scadrà nel 2026. Ci sono tanti punti da discutere e sui quali non sarà semplice raggiungere un’intesa. Ciascuno cerca di fare i propri interessi e di conseguenza trovare dei compromessi può risultare complicato, ma è necessario che le parti si accordino entro fine anno.

MotoGP, nuove concessioni? Parla Dall’Igna

Un tema molto chiacchierato da qualche settimana è quello inerente le concessioni, che Dorna vorrebbe cambiare nell’immediato per aiutare Honda e Yamaha. Il regolamento può essere cambiato, però serve voto unanime dei membri della MSMA (l’associazione dei costruttori). Anche in questo caso, trovare un’intesa non è facile.

Gigi Dall’Igna è tornato a esprimersi su questo argomento delicato e ha mostrato apertura, nonostante Ducati sia la prima forza della griglia MotoGP: “È nell’interesse del campionato avere equilibrio tra i costruttori. Sono favorevole ad aiutare le case che hanno problemi – ha detto a Speedweek – perché se decidessero di lasciare la MotoGP sarebbe un problema. Dobbiamo prendere decisioni sensate. Per me andrebbe bene se i giapponesi disponessero di più giorni di test. Forse potremmo concedere loro anche un ulteriore aggiornamento aerodinamico per stagione“.

Ducati viene incontro a Yamaha e Honda

Dall’Igna ha anche spiegato che concedere un motore aggiuntivo non sarebbe di aiuto: “Non credo sia importante per loro. È più importante che ottengano maggiore libertà e opportunità di sviluppo. Per migliorare, hanno bisogno di opzioni che oggi non sono consentite. Serve un regolamento che dia alle case in difficoltà spazio per miglioramenti tecnici“.

La casa di Borgo Panigale è disposta rivedere le attuali regole sulle concessioni, aiutando così dei colossi come quelli giapponesi. Anche Aprilia si è detta aperta a discutere di un cambiamento. Invece, KTM è apparsa più restia. Vedremo se ci saranno novità a breve. È in arrivo il Gran Premio di Catalunya, un’altra occasione per confrontarsi e provare a trovare un punto di incontro.

Foto: Ducati Corse