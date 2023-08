MotoGP, qualifiche stile F1 e concessioni: le proposte di Aprilia

Massimo Rivola è approdato in MotoGP nel 2019 e in Aprilia tutti hanno riconosciuto il grande lavoro che ha svolto in qualità di amministratore delegato del reparto racing. Ha dato una nuova e più efficace organizzazione, ha assunto nuovi tecnici anche provenienti dalla F1 come lui e ha saputo creare un ambiente che è diventato una vera famiglia. Chiaramente, l’obiettivo finale è vincere. E se nel 2022 il team di Noale ha potuto sognare l’impresa, invece nel 2023 sta incontrando più difficoltà del previsto. Vedremo se da Silverstone la musica cambierà.

MotoGP, nuovo format: Rivola imiterebbe la F1

Da questo GP in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento nel format del weekend, visto che solamente la seconda sessione di prove servirà a stabilire chi entrerà direttamente nel Q2 delle Qualifiche. Quindi, venerdì mattina le squadre potranno lavorare sulle moto senza l’assillo di dover subito fare un tempo veloce.

Rivola approva la novità, però farebbe modifiche ancora più nette: “Eravamo favorevoli al cambiamento – ha spiegato a Speedweek – perché basta vedere le statistiche e il numero di cadute, piloti infortunati e moto demolite rispetto a prima. Aprilia ha proposto di non contare nessuna delle due sessioni del venerdì per la promozione al Q2. Il venerdì andrebbe sfruttato per la messa a punto, testare novità e sviluppare le moto. Così i piloti non sarebbero troppo in modalità time attack. Si poteva anche cambiare l’intero format delle qualifiche. In F1 con Q1, Q2 e Q3 le qualifiche sono attraenti ed emozionanti“.

Rivola e le concessioni per Honda e Yamaha

Per il futuro non bisogna escludere nuovi cambiamenti al format del weekend della MotoGP. Le parti coinvolte dialogheranno per trovare una soluzione condivisa. E stanno anche dialogando per quanto riguarda l’eventuale modifica del regolamento sulle concessioni, visto che Dorna vorrebbe aiutare Honda e Yamaha.

Rivola ha un’idea precisa in merito al delicato tema: “È strano che le piccole case debbano aiutare le giganti giapponesi – ha ammesso – ma siamo aperti alle discussioni, perché potrebbe capitare anche ad Aprilia di ritrovarsi nei guai. Bisogna trovare un compromesso accettabile che vada a beneficio di tutti, i costruttori non devono pensare solo a sé stessi. Vanno trovati criteri equilibrati. Ad esempio, a un produttore con otto moto si potrebbero ridurre i test. Qualcosa del genere. Non conosco ancora una soluzione“.

Marquez importante per la MotoGP

Honda sta faticando e Marc Marquez ne risente, non riuscendo più a nascondere sempre i difetti della sua RC213V. Comunque, lo spagnolo è ritenuto ancora un top rider e figura importante per la MotoGP: “Marquez ha fatto molto per questo sport – afferma Rivola – e questo è fuori discussione. Il più delle volte è in grado di fare cose speciali come pilota, fa sempre bene allo spettacolo. Anche se fa cinque cadute in un weekend, fa parte dell’etica del suo lavoro“.

Marquez è guarito dai problemi fisici accusati negli gran premi pre-pausa e a Silverstone spera di poter essere competitivo. Ma con la Honda non ci sono mai certezze.

Foto: Aprilia Racing