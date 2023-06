MotoGP, concessioni pro Honda e Yamaha? Risponde Dall’Igna

Ducati si sta confermando la prima potenza della MotoGP e non c’è nessun costruttore in grado di contrastarla davvero. Non è un caso che nelle prime tre posizioni della classifica generale ci siano tre piloti ducatisti, con Pecco Bagnaia leader davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. E in quella costruttori c’è un vantaggio di oltre 100 punti sulla KTM.

Mancano tante gare e campionati come quello del 2022 dovrebbero insegnare a non dare mai nulla per scontato, però la sensazione netta è che il titolo MotoGP finirà nuovamente a Borgo Panigale. Bagnaia è il grande favorito, difficile pensare che i piloti dei team satellite riescano a strappargli la corona.

MotoGP, Gigi Dall’Igna si gode il successo di Ducati

Dietro i successi di Ducati c’è anche la mente sapiente di Gigi Dall’Igna, orgoglioso dei risultati che stanno arrivando pure nel 2023. Dopo Assen ha ribadito la sua soddisfazione: “Siamo molto felici – ha dichiarato ad AS – ma è stato un weekend non facile, perché Pecco venerdì non si sentiva molto bene con la moto. Il finale è stato fantastico“.

Venerdì mattina nelle P1 tutti hanno visto il nervosismo di Bagnaia, che non si trovava a suo agio alla guida della Desmosedici GP23. Delle modifiche importanti al setup hanno ribaltato la situazione. Dall’Igna e il resto del team hanno affrontato tutto al meglio, senza affanni: “Una moto ha talmente tante regolazioni per trovare il giusto assetto – spiega – che bisogna individuare il miglior compromesso a seconda delle condizioni della pista e delle sensazioni del pilota. Quando ci sono problemi, il nostro compito è risolverli“. Missione compiuta.

Honda e Yamaha da aiutare? La posizione di Ducati

In questo periodo storico della MotoGP sono le case europee quelle più in forma della griglia. Ducati è il riferimento, poi ci sono KTM e Aprilia come prime inseguitrici. Yamaha e Honda sono in grande difficoltà, addirittura nell’ultimo weekend è emersa l’ipotesi di permettere delle concessioni che le aiutino a ridurre il gap tecnico accumulato.

Dall’Igna si è così espresso sul delicato argomento: “Sono d’accordo sul fatto che il campionato debba essere più equilibrato possibile e che si debba trovare un compromesso insieme affinché tutti possano lottare per posizioni importanti. Ma è chiaro che il migliore debba sempre prevalere, perché questo è uno sport e lo sport funziona così. Trovo giusto aiutare le squadre in difficoltà, però va fatto nel modo corretto“.

Dall’Igna e la situazione di Marquez

Al direttore generale di Ducati è stato domandato se ci sia un problema di campionato, in relazione alle difficoltà della Honda, o se ci sia solo un problema di HRC: “Non credo che il campionato sia un problema – risponde – perché penso che sia meraviglioso e spettacolare, con gare stupende. Sono orgoglioso di lavorare in un campionato così. Per Ducati è stata dura arrivare fino a qui, abbiamo fatto tanti sacrifici e ciò va riconosciuto. Nei prossimi anni non ci possono essere concessioni troppo favorevoli per gli altri“.

Deve essere la casa di Tokio a risolvere i suoi guai, insomma. Guai che stanno condizionando pesantemente un campionissimo come Marc Marquez: “Non è mai bello – ammette Dall’Igna – vedere un campione come Marquez soffrire e rischiare così. Onestamente, non sta occupando la posizione che merita“.

Foto: Ducati Corse