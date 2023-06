Superbike, Fogarty consiglia Ducati: “Metti Bassani nel team ufficiale”

In questo fine settimana il Mondiale Superbike sarà in azione a Donington e sicuramente sarà l’occasione per parlare anche di mercato piloti. In tanti hanno un contratto in scadenza a fine 2023, tra questi c’è anche Axel Bassani.

Superbike, Bassani verso la conferma nel team Motocorsa

Il pilota veneto sta disputando un’altra buona stagione e non ha fatto mistero di ambire ad approdare in un team ufficiale. Il suo sogno è Aruba Racing Ducati, dove sostituirebbe Michael Ruben Rinaldi e affiancherebbe il confermatissimo Alvaro Bautista. Tuttavia, al momento non sono arrivati segnali di interesse per una sua promozione.

Anche altre squadre ufficiali non hanno affondato il colpo per ingaggiarlo, finora. Salvo sorprese, Bassani sembra destinato a rimanere ancora nel team Motocorsa Racing. Il team manager Lorenzo Mauri ne ha parlato anche a Corsedimoto qualche settimana fa, auspicando la sua permanenza e annunciando che nel 2024 dovrebbe schierare due Panigale V4 R.

Carl Fogarty vorrebbe Axel sulla Ducati Aruba

Tra i tifosi ducatisti non sono in pochi a voler vedere Bassani nel team Aruba Racing. E tra questi c’è anche Carl Fogarty, che con Ducati ha vinto quattro titoli mondiali Superbike. Interpellato sulla scelta del futuro compagno di Bautista, l’inglese non ha avuto dubbi: “Mi piacerebbe vedere Bassani – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – che è stato sfortunato a non ottenere il posto quest’anno e i cui risultati sono migliorati”.

Fogarty è convinto che il pilota di Feltre rappresenti la soluzione giusta: “Rinaldi ha avuto diverse possibilità e ora sta lottando per avvicinarsi ad Alvaro. Con la Ducati che è il top team devi essere costantemente tra i primi tre. Axel merita un’opportunità“. In casa Aruba sembrano esserci altre idee, vedremo cosa succederà alla fine.

Foto: Motocorsa Racing