MotoGP, Bezzecchi verso la firma: “Valentino spinge per aiutarmi”

Il giovane pilota del Mooney VR46 Racing Team ha impiegato 21 dei 28 giri per superare Alex Marquez e salire sul podio di Zeltweg. L’astro nascente di Tavullia resta al centro dei riflettori anche per la questione mercato: scontato il rinnovo con la squadra di Valentino Rossi, ma si lavora per dargli maggiori garanzie tecniche per il 2024.

Bezzecchi e VR46 verso la firma

Per ricevere una Ducati Desmosedici ufficiale avrebbe dovuto passare in Pramac, unico team dell’orbita di Borgo Panigale a poter beneficiare di una moto factory. Ma Valentino Rossi e il gruppo di Tavullia non vogliono privarsi del grande talento del pilota riccioluto. Allora spazio a Franco Morbidelli nel box di Paolo Campinoti, mentre Bezzecchi lotterà ancora con i colori VR46 per aprirsi uno spiraglio nel team Ducati factory per la stagione MotoGP 2025. Al Red Bull Ring c’era anche il Dottore, non solo per dargli manforte nel weekend di gara, ma anche per monitorare da vicino le vicende di mercato.

Paradossalmente sarà l’amico Morbidelli a ricevere la Desmosedici GP24… “Per quanto mi riguarda non faccio questo tipo di ragionamenti, per me siamo quattro piloti in MotoGP, i colori della moto per me non sono rilevanti. Ma penso che Franco meriti una moto competitiva, perché è un grande pilota e non merita di restare a casa. Se incontrasse la Ducati sarei felice per lui“. Il suo futuro non è ancora deciso, mancano soltanto le firme prima del comunicato ufficiale. “Valentino Rossi sta spingendo molto per aiutarmi in questa decisione. È una cosa che per me ha un grande valore intrinseco e mi rende molto felice. Non tutti possono dire di avere il suo supporto. Penso di aver già preso la mia decisione, ma non posso ancora comunicare ufficialmente nulla“.

Il weekend austriaco

Nel GP d’Austria ha strappato un altro podio straordinario. Nulla da fare contro Francesco Bagnaia e Brad Binder, ma ha lottato e vinto la sfida ravvicinata con Luca Marini e Alex Marquez, impiegando 21 dei 27 giri per superare il pilota Gresini. “Avevo bisogno di un risultato così, con quella bella lotta con Alex, per cancellare la caduta di Silverstone – ha ammesso Marco Bezzecchi -. Con i ragazzi della squadra è stato bello riuscire a risollevarmi il morale in così poco tempo“.

Un terzo posto prezioso che lo tiene in corsa per il titolo MotoGP e ribadisce il grande lavoro svolto dalla VR46 Academy. “La verità è che non posso lamentarmi. La presenza di Vale ai box mi ha dato moltissime motivazioni, così come la vittoria di Celestino Vietti su Acosta in Moto2 poco prima della mia gara. Cele è uno dei miei migliori amici, dentro e fuori dal paddock, e la sua vittoria mi riempie di gioia“.

