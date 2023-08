Dani Pedrosa è una risorsa importantissima per KTM, non ci sono dubbi. Il suo arrivo nel ruolo di tester nel 2019 ha dato un importante impulso alla crescita del progetto MotoGP della casa di Mattighofen. È un punto di riferimento per lo sviluppo della RC16 e può dare consigli utili ai giovani piloti. Pedro Acosta, che farà il salto in top class nel 2024, si avvarrà sicuramente della sua “consulenza”.

Il leader della classifica Moto2 dovrebbe correre con il team GASGAS Tech3, anche se non è stato fatto alcun annuncio ufficiale e rimane da capire chi tra Augusto Fernandez e Pol Espargarò gli lascerà la sella. Entrambi hanno un contratto per il 2024 e Dorna Sports ha detto no alla richiesta di concedere una moto in più a KTM, quindi andrà fatta una scelta.

MotoGP, Pedrosa pronto ad aiutare Acosta

Acosta a Silverstone aveva dichiarato di essere contento di poter contare sul supporto di Pedrosa per il suo salto nella classe regina. Il tre volte campione del mondo, intervistato da AS, ha risposto così: “Siamo molto felici che Pedro passi in MotoGP. Sta dimostrando di andare fortissimo e speriamo che quest’anno finisca bene, deve restare concentrato fino alla fine. Tutti i membri di KTM cercheranno di aiutarlo in ciò di cui avrà bisogno. Naturalmente il suo è stato un bel complimento, dimostra che vuole fare bene in futuro e che sta già cercando di capire come potrà andare l’anno prossimo. È molto intelligente da parte sua“.

L’ex pilota Honda ha ammesso di non esserci ancora confrontato direttamente con Pedro, nessun consiglio per adesso: “No, non abbiamo parlato. In realtà, avrebbe già dovuto provare la moto ma il test è stato annullato a causa del maltempo. Sarebbe stata una grande opportunità, però non è successo. Se al debutto sarò presente e potrò aiutarlo, sarà fantastico“.

Pedro deve correre senza pressione

Il passaggio di Acosta in MotoGP genererà indubbiamente una grande attenzione mediatica, lui e le persone attorno dovranno gestire tutto questo. Pedrosa spera che non ci siano problemi: “Ci sarà un cambiamento, in MotoGP c’è maggiore attenzione mediatica. Lui è un pilota che genera tante aspettative, certamente ci sarà molta attesa e attirerà tanti tifosi. Credo che possa adattarsi rapidamente, lo ha già dimostrato in Moto3. Per quello che sta mostrando è un pilota speciale, ma non bisogna mettergli alcuna pressione“.

Pare giuste quelle di Dani, che avremo l’occasione di rivedere in gara nel GP a Misano in programma nel weekend 8-10 settembre. Ha già corso da wild card a Jerez, raccogliendo buoni risultati e dati utili per la KTM. In Italia lo farà di nuovo e cercherà di svolgere bene il suo lavoro.

Foto: KTM