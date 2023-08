Possiamo dire che ormai è finalmente tornato ai suoi livelli. Ai Ogura ha messo a referto il secondo podio negli ultimi 3 GP, a dimostrazione del ritrovato stato di forma. Il pilota Honda Team Asia però non ha nascosto un po’ di delusione alla fine della tappa austriaca per un aspetto in particolare, ovvero il distacco (circa 5 secondi) accusato rispetto a Celestino Vietti e Pedro Acosta. Un gap che è intenzionato a colmare quanto prima, almeno sulla pista. Il divario dal leader Moto2 infatti rimane difficilissimo (impossibile?) da colmare, ma Ogura è ridiventato uno dei piloti da tenere d’occhio nella classe intermedia.

“Sono un po’ deluso”

Nel complesso, guardando a questo GP Austria appena concluso, c’è poco di cui rammaricarsi. “Sono partito bene in gara, ero dietro a Jake [Dixon] e quando l’ho passato ho visto che il mio ritmo non era male” ha raccontato Ai Ogura a motogp.com alla fine della corsa al Red Bull Ring. Un discorso valido però fino a metà gara, quando la situazione è cambiata. “Ho cominciato a fare fatica in alcuni punti della pista e mi è costato: ho perso i primi due e ho chiuso 3°.” Come detto, un altro solido piazzamento sul podio, ma Ogura non nasconde un pizzico di rammarico. “Mi aspettavo qualcosa di più, sono un po’ deluso: finire vicino a loro sarebbe stato diverso, invece il distacco era troppo. Ci lavoreremo per la prossima volta. La squadra comunque ha svolto un grande lavoro e dobbiamo essere contenti alla fine.”

Ogura lontano, peccato per il titolo

Dopo la grande stagione 2022 era uno degli attesi protagonisti. Invece il vice-campione Moto2 ha visto le sue speranze di gloria sgretolate ancora prima di iniziare. L’infortunio al polso accusato in allenamento durante l’inverno gli ha impedito in primis di prendere parte ai test, quindi di ‘togliere la ruggine’ e prepararsi per il 2023. Ai Ogura ha più o meno iniziato la sua stagione nel GP ad Austin, ma risentendo ancora delle conseguenze dell’infortunio, problema che s’è portato dietro per parecchi round. Ad Assen finalmente il primo acuto, il 2° posto non troppo lontano dalla vittoria, infine in Austria ecco il 2° podio dell’anno. Ma la situazione nella generale è molto complessa: Pedro Acosta comanda con 176 punti, Ogura invece ora è 12° a quota 55 punti. Mancano 10 GP, ma lo spagnolo è difficile da fermare. Per il 22enne di Kiyose poi anche solo il podio mondiale appare purtroppo un miraggio.

Foto: IDEMITSU Honda Team Asia