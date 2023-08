Moto2, Alonso Lopez operato per sindrome compartimentale

Finalmente risolto un problema che lo attanagliava da tempo. Alonso Lopez è finito sotto i ferri per sindrome compartimentale, un ormai noto guaio fisico che colpisce i motociclisti. Per il pilota Speed Up si trattava di una condizione che si portava dietro da qualche GP, era il momento di sistemare il problema. La settimana di stop tra la tappa in Austria e quella in Catalunya è stata l’occasione giusta per Lopez.

Sotto i ferri

“Intervento! Il dottor Villamor mi ha operato per sindrome compartimentale. Tutto è andato perfettamente, ora penso solo a tornare in moto ed a dare gas!” L’annuncio è arrivato dallo stesso Alonso Lopez via social, mostrando anche un’immagine col suo braccio destro fasciato. Come detto, non si tratta di un problema comparso di recente, ma qualcosa che il numero #21 si porta dietro dal GP di Assen, quindi prima della pausa, e che è ricomparso anche negli appuntamenti successivi, inevitabilmente condizionandone il rendimento in pista.

Lopez rimesso a nuovo

Ora un problema è risolto, come si comporterà nei prossimi GP? Per ora per il 21enne di Madrid non sta andando esattamente come ci si aspettava. Vanta finora solo due zeri, l’ultimo arrivato proprio domenica scorsa in Austria, in 10 GP però ha conquistato tre piazzamenti sul podio ed una pole position. Negli altri invece è mancato qualcosa, non ha sfigurato visto che comunque il peggior risultato è un 7° posto, ma non è riuscito ad inserirsi nella zona per la vittoria od anche solo per il podio. Vedremo se riuscirà a raddrizzare la situazione ed a rilanciarsi nella mischia nei prossimi GP.

Foto: Social-Alonso Lopez