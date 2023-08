Tony Arbolino, ora è ufficiale: rinnovo Moto2 con Marc VDS

Ormai si sapeva che il 2024 di Tony Arbolino non sarebbe stato in MotoGP. Arriva oggi l’annuncio vero e proprio della sua permanenza in Moto2 con Marc VDS anche per la prossima stagione, col chiaro obiettivo di lottare nuovamente per il campionato. Non è ancora finita in questo 2023, ma vedremo come se la caverà Arbolino nei prossimi GP dopo alcuni round inaspettatamente sottotono.

Rinnovo 2024

Una formazione è già ufficialmente al completo. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Filip Salac, in uscita dal team Gresini e pronto per una nuova sfida, ecco che c’è la conferma dall’altra parte del team. Spazzate via quindi tutte le altre voci circolate in questo periodo, Marc van der Straten conferma la sua fiducia nel pilota lombardo. “Siamo lieti di annunciare che Tony Arbolino ha firmato un’estensione del contratto per rimanere col nostro team nella stagione Moto2 2024” si legge nella breve nota comparsa sui canali social di Marc VDS. Per il prossimo anno quindi tutto tranquillo, ma c’è ancora un 2023 da completare.

Arbolino che succede?

Negli ultimi Gran Premi qualcosa è cambiato, Tony Arbolino ha perso un po’ di smalto e Pedro Acosta ne ha chiaramente approfittato. È dal suo unico ritiro in Francia che lo spagnolo di KTM Ajo non scende più dal podio, l’italiano invece negli ultimi 3 GP vanta un 6° posto come miglior risultato. Ad Arbolino è mancato qualcosa ed ora Acosta vanta un +12 nella generale, chiaramente più che recuperabile visto che ci sono ancora 10 GP in programma. Ma vedremo se Arbolino ritroverà la quadra per insidiare nuovamente il rivale.

Foto: Elf Marc VDS Racing Team