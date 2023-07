Moto2, Marc VDS annuncia Filip Salac per la stagione 2024

Un paio di giorni fa Filip Salac aveva ufficializzato l’addio a Gresini Racing a fine stagione. Di oggi la notizia, già nell’aria, della sua nuova destinazione: Marc VDS Racing Team ha ufficializzato la sua prima mossa per la Moto2 2024, ovvero proprio il giovane pilota ceco. Dopo il recente annuncio della nuova struttura in Superbike, con Sam Lowes come suo alfiere ed una Ducati come moto, ci si muove anche per sistemare la classe intermedia del Motomondiale. Salac sarà il primo volto nuovo del team, si vocifera di Ai Ogura ma prima vedremo cosa ne sarà di Arbolino, sempre più vicino alla MotoGP.

Filip Salac saluta Gresini

Il pilota ceco aveva ufficializzato l’addio al suo attuale team con un post social dedicato. “Voglio ringraziare Gresini Racing per tutti i risultati e le esperienze vissute finora. Ma lascerò la squadra alla fine del 2023” scrive Filip Salac. “Il mio manager ed io ci abbiamo pensato a lungo ed abbiamo deciso che era il momento di cambiare. L’anno scorso ero un esordiente, è stata una stagione di alti e bassi, ma allo stesso tempo sono salito sul podio e ho ottenuto tanti bei risultati. Quest’anno ho fatto un grande passo avanti: ho ottenuto la prima pole, un altro podio e ho lottato per la top 10 in ogni gara.” L’obiettivo stagionale rimane immutato: “Fino a fine anno lotterò per la top 10 e prenderò più punti possibili.” Si vociferava già da un po’ che il Marc VDS Racing Team avesse messo gli occhi su Salac, mancava solo l’ufficialità.

Salac-Marc VDS, nuova avventura

Ecco l’ufficialità della nuova collaborazione. “Con questa squadra Tito Rabat, Franco Morbidelli e Alex Marquez hanno vinto il titolo, Jack Miller ha vinto in MotoGP ad Assen” è il commento di Filip Salac. “Era il mio obiettivo, abbiamo quindi grandi ambizioni, ma anche pressione positiva e fiducia che dovrò ripagare. Sono un pilota calmo, non troppo aggressivo, che pensa prima di agire ed analizza dove può migliorare, ma anche che sa lavorare duramente. Spero poi di portare la mia energia positiva in squadra, mi piace creare una buona relazione con lo staff e godermi tutto quello che faccio.” Il team owner Marc van der Straten ripone grande fiducia in Salac: “Ha sempre fatto tranquillamente il suo dovere, diventando uno dei piloti da battere quest’anno. Sappiamo di cos’è capace e gli daremo tutta la nostra esperienza per aiutarlo ad arrivare al vertice.”

Foto: Elf Marc VDS Racing Team