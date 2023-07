Marc VDS nel Mondiale Superbike 2024: ora è ufficiale

Il Team Marc VDS parteciperà ufficialmente al Mondiale Superbike 2024 una Ducati affidata a Sam Lowes. La notizia era nell’aria già da tempo ed ora è arrivata la conferma direttamente dalla Team Director Marina Rossi. Sam Lowes lascia dunque la Moto2 per affrontare questa nuova avventura e sfidare così anche il suo fratello Alex, pilota Kawasaki. Il team non abbandonerà comunque il Motomondiale, l’impegno in Moto2 andrà avanti.

Marc VDS, lo ricordiamo, fa capo a Marc Van Der Straten “signor Stella Artois” milionario, mecenate delle corse auto e moto. Per cui è un ingresso in grande stile, destinato sicuramente a cambiare parecchie dinamiche del paddock. La fornitura tecnica avrà la supervisione di Feel Racing, la stessa infrastruttura su cui si appoggia il team Factory.

“Siamo stati un po’ in tutte le categorie – ricorda la Team Director Marina Rossi a Corsedimoto – in Moto3, MotoGP, MotoE. Adesso siamo impegnati in Moto2 che è la categoria che amiamo di più perché è quella in cui ci troviamo meglio e stiamo facendo un buonissimo lavoro. Abbiamo vinto ad oggi tre campionati Mondiali e lottato per il titolo in tante altre stagioni. Ora abbiamo deciso di espanderci ed approdare al Mondiale Superbike. Al momento avremo solo una moto perché abbiamo tanto da imparare e vogliamo fare le cose allo stesso livello con cui gestiamo ora la Moto2. E’ quello che il nostro capo ci chiede.

Cominceremo con una Ducati con Sam Lowes. Ha già esperienza in quel campionato: viene da quell’ambiente infatti è stato Campione del Mondo Supersport nel 2013. Ha certamente più esperienza di noi ed è importante. Vogliamo fare le cose al meglio ed abbiamo molto da imparare da quel paddock. In seguito schiereremo due piloti, ma vogliamo cresce un po’ alla volta, con calma. Il team continuerà ad essere presente anche in Moto2: parteciperemo ad entrambi i campionati”.