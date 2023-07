Michele Pirro “Andrea Iannone in Superbike? Merita un’opportunità”

Mercoledì all’evento organizzato da VMoto Soco a Misano, in serata il volo per l’Inghilterra, giovedì e venerdì a Goodwood, sabato il rientro in Italia per andare ad Imola alla Superbike. Michele Pirro non trova certo il tempo di annoiarsi. La sua vita è così, ricchissima d’impegni ma lui riesce a trovare il tempo per tutto, compresa la sua bellissima famiglia spesso presente agli eventi a Misano.

“Mercoledì ho trascorso una bella giornata al Proday – racconta Michele Pirro a Corsedimoto – assieme a tanti amici piloti ed ex in un clima di divertimento. Ora sono a Goodwood, è la mia prima volta e mi hanno detto che è un’esperienza unica e da vivere. Sabato torno e farò sicuramente un salto alla Superbike. Questo week-end non corro ma è una settimana comunque impegnativa”.

Come riesci a destreggiarti tra così tanti impegni?

“Non è facile conciliare tutto ma credo che alla base di tutto ci sia la passione. Lo sport mi fatto vivere tante belle esperienze. In questo mondo ci sto benissimo e non avverto la fatica. Mi fa piacere essere considerato un pilota che ha fatto del bene al motociclismo”.

Hai affiancato Alvaro Bautista in occasione del suo test con la MotoGP. Come ti è sembrato?

“Sono contento che abbia apprezzato le prestazioni della Ducati MotoGP, una moto che io ho particolarmente a cuore perché è nata con me ed ho seguito tutto il suo percorso. Mi ha fatto piacere avere un feedback da parte sua. Ha girato 2 giorni ed è andato bene ma le gare sono un’altra cosa. Nella MotoGP di oggi quando ti manca mezzo secondo sei quindicesimo e tagliato fuori. Me ne accorgo io stesso, quando faccio le gare. Non so quali siano le sue intenzioni ma credo che il suo primo obbiettivo sia il Mondiale Superbike che deve portare a casa”.

Si parla sempre di più di Andrea Iannone in Superbike nel 2024.

“Sicuramente sarebbe una bella storia da raccontare. Penso che quello che ha passato gli abbia insegnato tanto. Giusto o meno, Andrea Iannone si merita comunque l’opportunità di riprovarci. Anche se sono passati quattro anni, vedendolo quando gira in pista, non ha dimenticato come si guida”.