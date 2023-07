Canepa spinge Toprak: “Yamaha super per vincere a Imola”

Niccolò Canepa è entrano nella storia del motociclismo. E’ l’unico pilota italiano ad aver vinto almeno una volta tutte le 24 Ore e parteciperà anche quest’anno all’attesissima 8 Ore di Suzuka. Prima però è impegnato negli ultimi due appuntamenti del Mondiale Superbike prima della pausa estiva come coach Yamaha a fianco di Toprak Razgatlioglu ed Andrea Locatelli. Questo week-end è a Imola ed a fine mese andrà a Most.

“Ci attende un fine settimana veramente difficile viste le temperature infernali che ci saranno – dice Niccolò Canepa a Corsedimoto – Tanti piloti di Superbike non conoscono la pista o ci hanno girato magari con la Moto3 parecchi anni fa quindi sarà un appuntamento molto particolare rispetto a quelli che abbiamo visto fin ora. Però è sempre bello tornare a correre in una pista incredibile come questa”.

Yamaha può andare meglio che su altri circuiti?

“Imola è una pista in cui Toprak Razgatlioglu va fortissimo mentre Andrea Locatelli gioca in casa quindi spero veramente che possano fare bene. Qui il motore conta molto meno rispetto ad altre. La Yamaha ha una guidabilità incredibile e credo che possa essere la moto giusta per vincere a Imola”.

In questo periodo sei raggiante. È ancora fresco il ricordo della vittoria all’ultima 24Ore di Spa.

“Sono contentissimo del successo a Spa, ci voleva, mancava al team Yart da tantissimi anni ed è stata la mia prima vittoria in una 24 Ore con questo team. L’aspettavamo da tanto ed è stato veramente bello. Tra l’altro con quella ho vinto tutte tre le 24 Ore. Sono l’unico italiano ed esserci riuscito ed è una gran soddisfazione”.

Quella vittoria vi ha dato ancor più carica per la mitica 8 Ore di Suzuka?

“Si e ci voleva questa iniezione di fiducia nei confronti della moto, del team e di noi stessi perché dopo tante gare che andavano storte rischiava di esserci un’atmosfera un po’ pesante. Adesso invece siamo belli carichi e più leggeri. Ci siamo tolti un bel peso dalle spalle per Suzuka. Andiamo lì per fare il meglio e divertirci”.

Foto social Niccolò Canepa