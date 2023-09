Superbike, Axel Bassani: nel mirino Rea e team ufficiale

È un periodo molto caldo per il mercato piloti e anche Axel Bassani attende di capire quale sarà il suo futuro nel Mondiale Superbike. La permanenza nel team Motocorsa Racing rimane un’opzione molto concreta, però bisogna fare attenzione a eventuali sorprese. A volte gli scenari possono cambiare rapidamente e inaspettatamente. C’è una Kawasaki ancora senza pilota e potrebbe spuntare fuori anche una Honda ufficiale se Iker Lecuona tornasse in MotoGP in conseguenza del risico che si innescherebbe qualora Joan Mir o Marc Marquez uscissero dall’accordo HRC.

Superbike, Bassani felice dei suoi risultati

Bassani è quinto nella classifica generale, a -44 punti dal terzo posto di Jonathan Rea e a -20 dal quarto di Andrea Locatelli. È abbastanza soddisfatto del suo 2023 e lo ha dichiarato al sito ufficiale WorldSBK: “È una buona stagione, abbiamo fatto un buonissimo lavoro e abbiamo lottato per il podio. Sono felice del mio lavoro e di quello della squadra. Il momento migliore è stato in Gara 2 a Imola, perché ho battagliato con Toprak per la vittoria e ci sono arrivato vicino. anche Misano è stata speciale, però sono arrivato terzo perché Rinaldi è caduto mentre si trovava davanti. A Imola ho lottato per vincere, la sensazione è diversa“.

A Imola ha avuto dei bei duelli con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, ne è molto fiero e spera di averne ancora tanti in futuro: “Quando lotto contro avversari come Toprak e Jonathan mi sento nel posto giusto. Mi diverto a battagliare con questi piloti, che sono tra i migliori al mondo. Per me è speciale“.

Axel punta in alto

Per quanto riguarda il resto del 2023, il pilota veneto non nasconde le sue ambizioni: “Sicuramente l’obiettivo è arrivare nella top 3 alla fine del campionato. Voglio vincere delle gare e continuare a godermi il momento. Siamo vicini alla vittoria, stiamo lavorando bene. Ci sono dei circuiti che mi piacciono in calendario e proverò a vincere, però non è semplice. Penso che prima della fine del campionato ce la potremo fare“.

Quando si parla di futuro, Bassani non sa ancora sbilanciarsi su quello che accadrà nel 2024: “È difficile parlarne. Non so cosa succederà, darò il 100% per ottenere il massimo in pista e poi fuori se ne occuperà il mio manager. Non è facile da accettare, però questa è la situazione. Difficile spiegare cosa provo nel non avere una moto factory. È un mondo strano. A volte non hai quello che meriti. Sento che le persone hanno paura di me, perché sono veloce e dico quello che voglio dire. Non è facile avermi in un team, è una situazione strana“.

Il suo desiderio è quello di correre per una struttura ufficiale, però Axel non dimentica di spendere delle belle parole per il team Motocorsa Racing di Lorenzo Mauri: “Mi sento molto bene con la mia squadra, è una buona squadra ed è come una famiglia. Ci servirebbero più sponsor per lottare con quelle ufficiali. Magny-Cours? Buona per noi, nel 2022 abbiamo ottenuto due podi e penso che possiamo nuovamente lottare per il podio o magari per la vittoria. Vedremo“.

Foto: Instagram Motocorsa Racing Team