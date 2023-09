MotoGP, Rivola: “Voglio vincere il titolo, Aprilia pronta nel 2025”

A Montmelò l’Aprilia ha vissuto un weekend magico. Domenica in gara è arrivata la prima storica doppietta in MotoGP, Aleix Espargaro ha vinto davanti al compagno di squadra Maverick Vinales. Il pilota catalano aveva vinto anche la sprint, con l’ex Yamaha terzo dietro a Pecco Bagnaia, però trionfare nella manche lunga è una soddisfazione maggiore.

Il team di Noale ha fatto grande festa in Catalunya, cogliendo l’occasione per dedicare i risultati a Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio morto il 19 agosto. Tra i più felici Massimo Rivola, uno dei maggiori artefici dell’affermazione del marchio veneto in MotoGP in queste stagioni.

MotoGP, Rivola e la crescita Aprilia

Intervistato da Marca, l’amministratore delegato di Aprilia Racing si è detto molto soddisfatto del percorso intrapreso: “A livello di tempistiche, stiamo abbastanza rispettando quello che avevo in mente. Nel 2020 abbiamo cambiato tanto la moto e ci sono stati altri cambiamenti, come l’arrivo di nuove persone. Il gruppo Piaggio ha cominciato a credere davvero in noi. Ogni anno miglioriamo. Essere diventati un team ufficiale e averne uno satellite… Nella testa vedi un cammino segnato. Forse a volte sono l’unico a vederlo e il mio compito è mostrarlo anche gli altri. Sono molto orgoglioso del lavoro di Aprilia Racing“.

Rivola è arrivato dalla F1, dove ha maturato grande esperienza in Ferrari. Forse all’inizio veniva anche visto con un po’ di diffidenza, ma poi tutti hanno potuto notare la sua grande abilità manageriale e anche umana. Non è un caso che il team di Noale venga definito con la parola “famiglia”.

Lotta per il titolo solo nel 2025?

Aprilia è forte ed è inevitabile pensare che possa lottare per il titolo in futuro. Rivola ha risposto così sul tema: “Sono venuto in Aprilia per vincere il Mondiale. Per me servono due anni per crescere nella maniera giusta. Sarà interessante vedere cosa succederà fino al 2025 con il mercato piloti, perché io credo molto nella stabilità. Per questo mi piace vedere la crescita di Maverick, sempre più forte e costante. Aleix è in forma spettacolare, conosce la moto come nessun altro. So che arriveranno momenti difficili tra loro, ma uno dei nostri punti di forza è il rispetto reciproco“.

Il manager italiano ha grande fiducia nella coppia Espargaro-Vinales, sotto contratto fino al 2024. Vedremo se per il 2025 verrà dato l’assalto a uno dei top rider della MotoGP. C’è chi ha già fatto nomi come Fabio Quartararo e Marc Marquez, ma oggi è qualcosa di prematuro. Bisogna aspettare.

Foto: Aprilia Racing