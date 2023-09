Michele Pirro “Domenica mi si era fermato il cuore ma poi ho vinto”

Istantanee di una domenica impossibile da dimenticare. L’incidente di Bastianini, quello di Bagnaia e l’angoscia nel box Ducati. Michele Pirro non era in Spagna ma al Mugello per il penultimo round del Campionato Italiano Superbike. L’incidente è avvenuto proprio mentre il tester Ducati si stava allacciando la tuta per una gara importantissima per lui in ottica campionato. Si giocava il primo posto solitario in classifica tricolore quindi doveva restare concentrato al massimo. Chissà quale tempesta emotiva può avere vissuto. Certo, Michele Pirro è un grande professionista ma è pur sempre un uomo.

“Non è stato facile – racconta Michele Pirro a Corsedimoto – proprio prima della partenza della mia gara, mentre mi stavo preparando, ho visto lo start della MotoGP e mi è fermato il cuore. L’incidente di Bagnaia è stato bruttissimo, mi ha lasciato senza fiato e c’era stato anche quello di Bastianini. Ho dovuto però resettare tutto perché alle 14.30 scattava la mia gara. Dopo il traguardo ho saputo che le condizioni di Pecco non erano gravissime e questo mia risollevato un po’. Fa parte del nostro sport e non ci si può far nulla. In questo caso, nella sfortuna, è andato tutto benissimo”.

Ora sostituirai Enea Bastianini al Gran Premio di San Marino.

“Mi dispiace per Bastianini che dovrà saltare un po’ di gare: purtroppo non è il suo anno e non è mai bello sostituire un pilota che si fa male. Spero si rimetta presto. Ora cerchiamo di fare un buon week-end al Gran Premio di San Marino. E’ la mia gara di casa, cercherò di fare del mio meglio e divertirmi. Speriamo che Bagnaia sia in una buona condizione per riprendere da dove aveva lasciato sabato perché aveva dimostrato di essere competitivo”.

Dopo la MotoGP andrai a caccia del tuo decimo titolo italiano. Sarà un finale incandescente?

“Al Mugello sono riuscito ad essere sempre veloce, costante, a vincere entrambe le gare e riconquistare la vetta del campionato. Nel CIV abbiamo dimostrato che quando non ci sono dei problemi siamo competitivi. Ad Imola faremo del nostro meglio anche se è una pista in cui Zanetti è sempre andato forte. Sono consapevole di poter giocare le mie carte, daremo il massimo: ho vinto sette gare e cercheremo di conquistare il titolo”.