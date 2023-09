CIV Superbike: Michele Pirro doppietta e leadership solitaria

Michele Pirro è tornato a volare. Il tester Ducati è stato autore di una grande doppietta riconquistando il primo posto assoluto nel Campionato Italiano Superbike con 9 punti di vantaggio su Lorenzo Zanetti che resta comunque in lotta fino alla fine. Praticamente fuori dalla corsa per il titolo Luca Bernardi che al Mugello non è riuscito a brillare con l’ Aprilia Nuova M2. Dopo il successo del sabato (leggi qui) Pirro festeggia dunque la sua settima vittoria stagionale. Scattato dalla pole position, ha dominato ma la gara è stata comunque emozionante. Il Keope Motor Team è stato il protagonista di giornata con Roberto Tamburini ed Alessandro Delbianco.

Il Tambu, salito per la prima volta su quella moto solo giovedì, è partito benissimo dalla quinta casella in griglia ed ha subito conquistato la seconda posizione. Nei primi giri ha tenuto testa a Michele Pirro ed ha stabilito il giro più veloce della gara. Nelle fasi iniziali ha messo in carniere un buon margine sui piloti che lo seguono, un vantaggio che ha gestito poi nel finale.

Alessandro Delbianco è stato autore di una rimonta da cineteca. In partenza ha avuto dei problemi ed è finito in coda al gruppo poi ha passato tutti i piloti che lo precedevano. Si è portato così al terzo posto e il Keope ha sperato in una storica doppietta. Lorenzo Zanetti, con la Ducati Broncos, però non ha mollato. E’ un pilota estremamente tenace e sa che il podio è fondamentale per limitare i danni e tenere aperto il campionato fino ad Imola. Il duello tra i due è stato spettacolare ed è terminato in volata con il terzo posto di Zorro, per 20 millesimi su Delbianco. Sabato aveva strappato il podio a Tamburini per 94 millesimi: è decisamente il re degli arrivi al fotofinish e mister consistenza. Al Mugello ha conquistato il suo decimo podio consecutivo.

Week-end sotto tono per le Aprilia con Luca Bernardi quinto e Samuele Cavalieri sesto.

In Supersport doppietta di Luca Ottaviani su MV Agusta che in gara-2 ha battuto in volata Simone Corsi e Massimo Roccoli. Settimo Lorenzo Dalla Porta, presente come wild card con ben altre aspettative. Simone Corsi al Mugello ha messo una grande ipoteca sul titolo italiano: è primo con 43 punti su Emanuele Pusceddu, l’unico che teoricamente potrebbe ancora contendergli la vittoria finale.

Foto CIV