Il GP Catalunya è stato indubbiamente segnato dall’incidente di Francesco Bagnaia (qui l’ultimo aggiornamento). Un highside con ricaduta in mezzo alla pista, davanti al gruppo, che poteva avere conseguenze a cui è meglio non pensare… Marc Marquez ha ammesso la difficoltà di ritrovare la concentrazione dopo un episodio simile: è parte del rischio delle corse di moto, ma non parliamo di piloti-robot e vederlo davanti agli occhi chiaramente impressiona sempre. Riguardo la gara, Marquez non può gioire: ha rischiato più volte, di conseguenza ha abbassato il ritmo e portato la moto al traguardo. Bello poi il saluto alla sua tifoseria sugli spalti, sempre supportato dal fratello Alex.

“Può succede, ma spaventa”

Neanche il tempo di partire ed al Circuit de Barcelona-Catalunya abbiamo non uno, ma ben due incidenti. Come detto, quello di Bagnaia ha fatto sobbalzare ben di più per la dinamica. Secondo Aleix Espargaro sarebbe servito più tempo, la ripartenza è stata prematura (circa 25 minuti di stop, ma la F1 a Monza incombeva…). Un discorso che riprende anche Marc Marquez. “Per i piloti MotoGP è difficile riprendere la giusta concentrazione” ha ammesso a DAZN España alla fine della gara. “Sono gare, può succedere, ma quello che è successo a Bagnaia spaventa, perché è rimasto al centro della pista.” Con un esito nettamente positivo vista la dinamica. “Gli hanno preso le gambe, mi hanno detto che sta bene. È stato fortunato” ha sottolineato il pilota Repsol Honda.

Marquez non rischia più

Alla fine della Sprint aveva indicato qualche miglioramento. Ma è difficile essere soddisfatti del 13° posto giunto oggi nella gara lunga. “Ci siamo ‘goduti’ i primi 5-6 giri con il secondo gruppo” ha sdrammatizzato Marc Marquez. Massima attenzione alle gomme, sia l’anteriore media che la posteriore morbida, un azzardo rispetto al resto della griglia MotoGP. Eppure non è quello che gli ha creato più problemi. “Quando ho visto che l’anteriore iniziava a cedere ho abbassato il ritmo, pensando solo a riportare la moto al box. La prossima settimana abbiamo un’altra gara.” È un Marquez ormai conservativo, che non rischia più e pensa solo a chiudere le corse, se possibile in zona punti. La prossima settimana, oltre al GP, ci sono anche i test e chissà se Honda porterà qualcosa in grado di dare una mano ai suoi piloti.

Foto: HRC Images