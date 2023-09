Il capoclassifica Moto2 continua a dettare il passo sul circuito del primo avversario in classifica generale. Rivale che non ingrana, alla fine di questa giornata Tony Arbolino non è nemmeno tra i primi 14… Mentre Pedro Acosta comanda la classifica anche delle Prove 2 e di giornata, mandando un altro chiarissimo segnale. Tanti incidenti a referto, partenza col piede giusto invece per Celestino Vietti, che chiude dietro al leader Moto2, anche se a mezzo secondo… Tempi e cronaca della sessione.

Moto2 Prove 2

Il GP continua per Taiga Hada. I controlli svolti dopo il primo turno hanno portato all’idoneità per il resto del fine settimana. Si riparte da Acosta davanti ad Ogura, ma il turno non inizia bene per il giapponese, che deve fermarsi per un problema tecnico. Partenza di sessione davvero da dimenticare per Honda Team Asia: poco dopo Chantra è protagonista di un violento highside alla Quercia, ma fortunatamente se ne va sulle sue gambe. Arriva il secondo incidente di giornata per Arenas, una scivolata ad alta velocità alla curva 9, ma registriamo poco dopo anche la caduta di Baltus nella curva finale. Nei minuti finali Baltus sarà di nuovo protagonista di una caduta, stavolta al Carro e proprio davanti a Skinner appena superato.

Unlucky tangle between Barry Baltus and @RorySkinnRacing 🫢



Una brutta dinamica con anche un colpo alla testa per il numero #7, ma fortunatamente non ci sono conseguenze per nessuno dei due. Turno molto incidentato per Fieten Olie Racing GP, che registra anche la caduta di Van den Goorbergh al Tramonto. Per finire, ecco la scivolata di un infuriato Canet alla Quercia più la seconda caduta di Chantra, mentre Acosta non si smentisce: suo il miglior tempo anche di questa sessione, Arbolino chiude fuori dalla zona Q2.

La classifica

Moto2 combinata

